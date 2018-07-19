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Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı: Cem'den ayrılan Öykü'ye şok haber!

DİZİ HABERLERİ  | 19.07.2018 08:18 | Son Güncelleme

Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'de ekrana gelen ve başrollerinde Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut'un paylaştığı Darısı Başımıza son bölümü ile ekran başına kilitledi. Romantik komedi konulu Darısı Başımıza yeni bölüm fragmanında Öykü, ailesine Cem'den ayrıldığını açıklıyor. Daha sonra ise Zerrin, kızı Öykü'ye Cem'in herşeyi anladığını söylüyor. Cem'in neden terkedildiğini anladığını duyan Öykü şok oluyor. İşte Darısı Başımıza 4. yeni bölüm fragmanı...

Show TV'nin sevilen dizisi Darısı Başımıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Öykü’nün, Cem’le ayrıldığını ailesine açıkladığı tanıtımda Zerrin, Öykü’ye tepki gösteriyor. Öykü ve Ozan arasında tansiyon giderek yükselirken Zerrin, Öykü’nün Cem’le evlenmek istememesini kabullenemiyor. Öykü’yü sorularıyla sıkıştıran Zerrin, “Cem’den de saklamışsın ama anlamış çocuk. Senin onu neden terk ettiğini işte!” sözleriyle Öykü’yü heyecanlandırıyor. “Bir Tutam Aşk, Bir Yudum Mutluluk ve Bolca Kahkaha!” mottosuyla yola çıkan Darısı Başımıza, her Çarşamba Show TV’de ekrana geliyor.

DARISI BAŞIMIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Darısı Başımıza’nın bu akşam ekrana gelen 3. bölümünde Öykü’nün İzmir’de tanıştığı kişinin Ozan olduğunu öğrenen Rüya, Öykü’yü korumak isterken Cem’in ayağını burktu. Tekinsoyların oyuncusu Sude’ye yardımcı olmaya çalışan Öykü ve Ozan yine bir araya gelmek zorunda kaldı. Sahneye çıkan Öykü söylediği şarkıyla Ozan’ı büyülerken, Cem hasta yatağında eğlence peşindeydi. Babasının hikaye defterini Canan’dan almaya kararlı olan Zerrin, Canan’ın eline daha büyük bir koz geçtiğinden habersizdi. Daha fazla dayanamayan Ozan, her şeyi Cem’e itiraf etmeye karar verdi. Bunu öğrenen Rüya, Merter ve Öykü’yü de alarak Ozan’ın peşine Sapanca’ya gitti. Kardeşini kaybetmekten korkan Ozan ise gerçeği söylemekten vazgeçti. Öykü’nün Cem’den ayrılmak istediği final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

DARISI BAŞIMIZA 3. SON BÖLÜM İZLE

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