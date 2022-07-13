YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

13.07.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına 1138 personelin sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangına ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığının kaydedildiği açıklamada, "Bölgeye 10 uçak, 17 su atar helikopter, 3 idari helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel sevk edildi." bilgisi verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandıAnkara'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı
Samsunspor, Yusuf Emre Gültekin ile prensipte anlaştıSamsunspor, Yusuf Emre Gültekin ile prensipte anlaştı
Trabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandıTrabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Datça

Ankara Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:25
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
22:06
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.