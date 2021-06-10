Daum’dan Türk Milli Takımına övgü

Türkiye'yi bu kadar tehlikeli yapan da işte bu" dedi.Bundesliga ekipleri ve Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Türkiye'de de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum, yarın Türkiye- İtalya maçıyla start alacak EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

67 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Münchner Merkur TZ medya grubuna Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türk Milli Takımı açısından "iyi geçeceğine inandığını" söyledi.

"Milli takımın merkez savunması, çok iyi bir geçiş oyunu için sağlam bir temel oluşturuyor" diye konuşan Daum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Top bulundurma ve oyuna hakimiyet sağlamayla öne çıkan bir takım değil. Ancak topu kazandıktan sonra hızla zirveye çıkıyor. Türkiye'yi bu kadar tehlikeli yapan da işte bu."

Daum, İtalya'nın başkenti Roma'daki açılış maçının berabere sonuçlanmasını beklediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin bir sürpriz yapacağına dair inancım var. Ve bu (sürpriz) bana göre bir beraberlik olabilir" dedi.