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Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu’nun son hali görenleri şaşırttı

24.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam filmlerinin aranan isimlerinden Pembe Mutlu, Davaro filminde Kemal Sunal ile başrol oynamıştı. Ela gözleriyle herkesi kendisine hayran bırakan Mutlu’nun son halini görenler, “Yıllar kendisine hiç acımamış” demeden edemiyor.

Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu’nun son hali görenleri şaşırttı

Yeşilçam’ın usta oyuncuları, Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, İlyas Salman gibi isimlerle pek çok filmde yer alan Pembe Mutlu, belki de hafızalara en çok Davaro filmi ile kazınmıştı. İri, ela gözleri, sarı saçlarıyla bir döneme damga vuran Mutlu, şimdiki haliyle görenleri şaşırttı. İşte Pembe Mutlu’nun son hali…

DAVARO FİLMİNİN CANO’SUNA YILLAR HİÇ ACIMADI

Davaro filminde Kemal Sunal ile başrol oynayan Pembe Mutlu’ya yıllar hiç acımadı. Filmin konusunu hatırlamayanlar için şöyle anlatalım: Almanya'ya çalışmaya giden Memo, istediği parayı kazanıp köyüne döner ve sözlüsü Cano'yla evlenmek ister. Memolar'ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo'nun yanına gelir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo'nun, Sülo'yu öldürmesini ister. Ancak, Memo buna pek yanaşmaz.

Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu’nun son hali görenleri şaşırttı

Öldürüleceğini anlayan Sülo, Memo'ya bir teklifte bulunur. Memo'nun kendisini öldürmemesi durumunda köyden uzaklaşacağını söyler. Evlenmek için başka çaresi kalmayan Memo, Sülo'nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo'yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanır. Daha sonra dağdaki bir eşkıyanın yanında tekrar karşılaşan Memo ve Sülo yine birbirine düşer. Eşkıyanın altınlarını gören Sülo'nun iştahı kabarır ve şehirde kalmaktan vazgeçer.

Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu’nun son hali görenleri şaşırttı

Seyirciyi kahkahalara boğan bu filmde Cano karakterini canlandıran Pembe Mutlu’nun son halini herkes merak ediyordu. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Pembe Mutlu’nun son hali:

PEMBE MUTLU KİMDİR?

Sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli’ de dünyaya geldi. Gerçek adı Pembe Gül dür.

Seksenli yıllarda Yeşilçam’a damga vuran yıldızlardan biriydi. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı Çiçek Abbas, Şaşkın Ördek, Kemal Sunal ile oynadığı Davaro, Yusuf Kurçenli’nin filmi Ve Recep ve Zehra ve Ayşe gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı.

Yaklaşık olarak 12 senelik sinema hayatı boyunca 100 civarında filmde rol almış, dram ve komedi türünde rol aldığı filmler ile Türk sinema dünyasına damgasını vurmayı başarmıştır.

Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu’nun son hali görenleri şaşırttı

Uzun senelerdir ise oyunculuk dünyasından uzak bir şekilde sade bir hayat sürdürmeyi tercih etmiştir.

Usta oyuncu Denizli doğumludur, bir çok kaynakta ise baba tarafından aslen Giresunlu olduğu belirtilmektedir.

Yıllar önce sinemayı bırakan Pembe Mutlu mütevazı bir hayat sürmektedir.

Davaro filminin Cano'su Pembe Mutlu’nun son hali görenleri şaşırttı

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