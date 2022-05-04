Dave Chappelle sahnede silahlı kişi tarafından saldırıya uğradı

Twitter'da paylaşılan şok edici videoda, bir seyirci aniden sahneye fırlayarak Chapelle'i yere düşürmeye çalışırken görülüyor.

Videoda Chapelle, etrafı güvenlikle çevrili olan adamla boğuşuyor.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Olay saat 22.45 sıralarında gerçekleşti ve silahlı ve bıçaklı olduğu bildirilen kişi gözaltına alındı.

Kötü olayın ardından şovuna devam eden Chapelle, Will Smit'in Chris Rock'ı tokatlamasına göndermede bulunarak, "Bu Will Smith miydi?" şakasını yaptı.



