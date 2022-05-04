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Dave Chappelle sahnede silahlı kişi tarafından saldırıya uğradı

04.05.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Dave Chappelle, Los Angeles'taki Hollywood Bowl'da sahnedeyken saldırıya uğradı.

Twitter'da paylaşılan şok edici videoda, bir seyirci aniden sahneye fırlayarak Chapelle'i yere düşürmeye çalışırken görülüyor.

Videoda Chapelle, etrafı güvenlikle çevrili olan adamla boğuşuyor.

Olayın ardından saldırgan gözaltına alındı.

Olay saat 22.45 sıralarında gerçekleşti ve silahlı ve bıçaklı olduğu bildirilen kişi gözaltına alındı.

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"BU WILL SMITH MİYDİ?"

Kötü olayın ardından şovuna devam eden Chapelle, Will Smit'in Chris Rock'ı tokatlamasına göndermede bulunarak, "Bu Will Smith miydi?" şakasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Will Smith
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