David Beckham'ı İspanyol mankenle yatakta basmış! "Eşin telefonda..."

İngiliz yazar Tom Bower'ın yeni kitabı "The House of Beckham", Beckham ailesini yeniden gündeme geldi. David'in yaşadığı iddia edilen birçok ilişkiyi listeleyen kitap, ünlü çift hakkında pek fazla yeni bilgi sunmuyor. Ancak yine de kitapta yer alan iddialar dünya magazinde gündemde.

ABD medyasına konuşan bir kaynak, "Bu kitapta bilmediğimiz çok az şey olabilir fakat çiftin yaşadığı yasak aşklar ve aldatılma olaylarının hepsinin bir arada olması çok dikkat çekici" dedi.

YILLAR SONRA YİNE KONUŞULUYOR

David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın 25 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez aldattığı belirtilirken bir keresinde Beckham'ın yasak aşk yaşadığı yardımcıları Rebecca Loos'un ünlü futbolcuyu bir mankenle yatakta bastığı da ortaya çıktı.

Bu olayın, Victoria'nın çılgınca Rebecca Loos'u arayıp David'in nerede olduğunu sormasıyla gerçekleştiği söyleniyor. David sabah saat üçte Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun villasındaki partiden ayrıldıktan sonra Rebecca onu yatak odasında buldu.

Loos, Beckham'ı Brezilyalı futbolcu Ronaldo'nun villasında gece 03.00'te bulurken, Beckham'ın yanında İspanyol manken Esther Canadas'ın da olduğu belirtildi. Loos'un Beckham'ı yataktan kaldırıp, "David, eşin telefonda" dediği de kayıtlara geçti.







