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David Beckham’ın oğlu Brooklyn, oyuncu Nicola Peltz ile nişanlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 16:12 | Son Güncelleme

Eski futbol yıldızı David Beckham ve moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın oğlu olan Brooklyn Beckham ve Amerikalı aktris Nicola Peltz nişanlandıklarını açıkladı.

David Beckham’ın oğlu Brooklyn, oyuncu Nicola Peltz ile nişanlandı

Beckham ve Peltz, haberleri Cumartesi günü Instagram hesaplarında paylaştılar. 21 yaşındaki Brooklyn bu özel günle ilgili paylaşımında “İki hafta önce ruh eşimden benimle evlenmesini istedim ve evet dedi. Ben dünyanın en şanslı adamıyım. Bir gün en iyi kocam ve en iyi baba olacağım söz veriyorum” ifadelerini kullanırken nişanlısı 25 yaşındaki Peltz ise gönderisinde “Beni dünyanın en şanslı kızı yaptın. Hayatımın geri kalanını yanında geçirmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Spice Girls pop grubunun eski bir üyesi olan Victoria Beckham, çiftini evlendiğini “daha ​​mutlu olamazdık” diyerek tebriklerini Instagram aracılığıyla gönderdi.

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