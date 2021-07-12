David Beckham ve Tom Cruise'un gol sevinci!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu. Dev finali ünlü isimler de izledi.
David Beckham, EURO 2020 finalinde İngiltere'nin İtalya'ya karşı açılış golünü atmasının ardından ünlü oyuncu Tom Cruise'a elini uzatarak yumrukla tokalaşarak sevinçlerini paylaştılar.
Tom Cruise ve David Beckham İngiltere'nin golü sonrası birlikte sevindi. Ancak ikili tribünden üzgün ayrıldı.
59 yaşındaki yıldız oyuncu aynı gün Tom Cruise, Wimbledon Tenis Turnuvası'nı takip ederken de görüntülenmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum