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David Beckham ve Tom Cruise'un gol sevinci!

12.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euro 2020'nin Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçını Tom Cruise, David Beckham, Prens William ve Kate Middleton gibi isimler de tribünden takip etti. Tom Cruise ve David Beckham İngiltere'nin golü sonrası birlikte sevindi ancak sevinçleri yarıda kaldı.

David Beckham ve Tom Cruise'un gol sevinci!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu. Dev finali ünlü isimler de izledi.

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David Beckham, EURO 2020 finalinde İngiltere'nin İtalya'ya karşı açılış golünü atmasının ardından ünlü oyuncu Tom Cruise'a elini uzatarak yumrukla tokalaşarak sevinçlerini paylaştılar.

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Tom Cruise ve David Beckham İngiltere'nin golü sonrası birlikte sevindi. Ancak ikili tribünden üzgün ayrıldı.

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59 yaşındaki yıldız oyuncu aynı gün Tom Cruise, Wimbledon Tenis Turnuvası'nı takip ederken de görüntülenmişti.
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Anahtar Kelimeler:
David Beckham Tom Cruise
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