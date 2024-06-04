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Önce paylaştı, sonra sildi... Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşten zehir zemberek sözler: "Hiçbir masumun..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 12:49
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Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Konu ile ilgili bir paylaşım yapan Kajmer'in eski eşi Kolera yaptığı paylaşımı geri sildi. Sagopa Kajmer'i hedef alan Kolera "Anam ölsün yalanım varsa dediğimde 'gebersin anan' demişti ne ağrıma gitmişti anne ayrı bir dünyadır herkes için. Kendi anası ölmüş, ağzından çıkanlara dikkat edeceksin" dedi.

Önce paylaştı, sonra sildi... Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşten zehir zemberek sözler: "Hiçbir masumun..."

Galiba, Baytar, İstisnalar Kaideyi Bozmaz, Ateşten Gömlek gibi şarkıları ile dillere pelesenk olan Sagopa Kajmer aldığı acı haberle sarsıldı.

Sanatçının annesi Serpil Özyavuz yaşamını yitirdi. Uzun zamandır tedavi gördüğü belirtilen Özyavuz mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü.

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"NE AĞRIMA GİTMİŞTİ"

Eski kayınvalidesinin ölüm haberini alan rapçi Kolera, olaylı şekilde boşandığı Sagopa Kajmer'i sert sözlerle hedef aldı.

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X hesabından önce paylaştığı sonra sildiği paylaşımda Kolera şunları ifade etti:

"Anam ölsün yalanım varsa dediğimde gebersin anan demişti, ne ağrıma gitmişti anne ayrı bir dünyadır herkes için. Kendi anası ölmüş, ağzından çıkanlara dikkat edeceksin. Hiçbir masumun hakkına girmeyeceksin sahibimiz Allah'tır sen de hiçbir hiçbir si*kin sahibi değilsin."

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Sagopa Kajmer
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