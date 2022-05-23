Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında dikkat çeken açıklama! 'En büyük hezimetleri yaşatır'

2023'te gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri giderek yaklaşırken siyasette de seçim temposu hızlanmış durumda. Gözler muhalefetten ve özellikle '6'lı masa'dan gelecek adaylık açıklamalarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Maltepe'de düzenlenen CHP mitingiyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik iddialar güçlenirken '6'lı masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

"ŞÖYLE BİR KANAAT VAR: 'BU İKTİDAR KALICI'"

Davutoğlu, hem iktidar hem de muhalefetteki yanlış yaklaşıma ilişkin siyasi eleştirilerini yöneltti. Hem iktidarda hem de muhalefette kolay bir zafer beklentisi gördüğünü kaydetti. Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan Davutoğlu, Türkiye'de kendisinin iki kesimin tedirgin ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Birisi, iktidarda güç sahibi olmanın getirdiği yanılsama ile gerçeklerden kopanlar. Bir kesim var ki, illâ iktidar sahibi olmasına gerek yok, A Haber'i dinleyip, tek taraflı propagandayı dinleyip, ’Bu iktidar giderse Türkiye batacak’ diye bir kanaate sahip olanlar. Bunlarda şöyle bir kanaat var; bu iktidar kalıcı. Bu bir yanılsama. Bu genelde iktidarının son dönemine gelen otoriterlerde olur. Bu yanılsama onların gerçeği görmesini engelliyor.

"EN BÜYÜK HEZİMETLERİ YAŞATIR"

"İkinci yanlış yaklaşım ise ‘Bunlar nasıl olsa gidecek, kolay bir zafer kazanacağız’ diyen yaklaşım. ‘Bu mevcut boşluktan şu kişi çok kolay Cumhurbaşkanı seçilebilir, şu parti tek başına iktidarı götürür’ diyen bir kesim var. Kolay zafer dürtüsünden fazla insanları yanıltan bir şey yoktur. Kolay zafer dürtüsü insanlara en büyük hezimetleri yaşatır. Ben bunu iki tarafta da görüyorum. İktidarda da kolay bir zafer beklentisi var, muhalefette de belli kesimlerde kolay bir zafer beklentisi var.

"BUNDAN DAHA TEHLİKELİ BİR ŞEY YOK

"Bizim özelliğimiz şu; iktidardakinin de psikolojisini biliyoruz muhalefettekilerin de psikolojisini biliyoruz. İktidardakilerin psikolojisi ‘Evet, bir şeyler yanlış gidiyor ama 'reis' yine kazanacak.' Bundan daha tehlikeli bir şey yoktur. Bütün otoriter liderleri bu düşünce bitirmiştir. Bu tarafta ise bazen muhalefet kanallarını izliyorum, öyle bir algı oluşturuluyor ki; 20 yıllık AK Parti iktidarı tek ve günahkâr bir dönem… Bütün hepsi de onun içindeydiler hepsi birden… Bunun hesabını vermeliler. Bunun içine bizi de koyarak söylüyorlar.”

