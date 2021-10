Dayak itirafıyla gündemi sarsmıştı! Hakan Ural'ın aile pozlarına beğeni yağıyor!

Sibel Can'dan ayrılma sürecini ''Ya öldürecektim, ya boşanacaktım'' sözleriyle açıklayan Hakan Ural, Sibel Can'dan ayrıldıktan 6 yıl sonra Ezgi Can Ural ile dünyaevine girmişti. Çiftin, bu evlilikten Gisella adında bir kız çocukları olmuştu. Mutluluğu ikinci evliliğinde bulan Hakan Ural, aile pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Hakan Ural, Sibel Can ile evliliğinden olan çocukları Melissa ve Engincan ile de sık sık bir araya geliyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Hakan Ural, eşi Ezgi Can ve kızı Gisella'nın fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

''YA ÖLDÜRECEKTİM, YA BOŞANACAKTIM''

Hakan Ural, Sibel Can ile evli olduğu dönem Sibel Can'ın çalışmasını istemediğini söylemiş, Can ise Hakan Ural'ı dinlemeyerek çalışmayı tercih etmişti.

Hakan Ural, eşi Sibel Can'ın objektiflere verdiği seksi pozların kendisini öfkelendirdiğini belirterek ''Artık ok yaydan çıkmıştı. Dövmeye başladım. Feci şekilde dayaklar attım ona. Üzülerek itiraf ediyorum ama başka çarem kalmamıştı. Laftan anlamıyordu. Öldüresiye dayak atmama rağmen yine de anlamıyordu. Ya öldürecektim, ya boşayacaktım. Babam Selçuk Ural, bir gün 'Bak oğlum, domuz gibi herifsin, bir gün kötü bir yumruk atarsın boynu kırılır, sen hapse girersin, çocukların babasız kalır' dedi. Düşündüm, haklıydı. Sibel düzelmeyecekti. En iyisi boşanmaktı.'' ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Ural, daha önce verdiği bir röportajda, Sibel Can ile ayrılmasaydı katil olup hapse gireceğini söylemişti.

Ünlü çiftin evliliğine dair magazin dünyasına bomba gibi düşen bir olay daha vardı. Sibel Can'ın adı, Hakan Ural'la evli olduğu dönem 1995 yılında Best Model seçilen Karahan Çantay ile aşk dedikodularına karışmış, Sibel Can ve eşi Hakan Ural basın açıklaması yaparak iddiaları yalanlamışlardı. Ural, her ne kadar basına eşine inandığını ve arkasında durduğunu söylese de, çift bu haberlerden kısa süre sonra boşanmıştı.