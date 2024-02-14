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  4. Deadpool & Wolverine daha vizyona girmeden rekor kırdı! 24 saatte 365 milyon kişi tarafından izlendi

Deadpool & Wolverine daha vizyona girmeden rekor kırdı! 24 saatte 365 milyon kişi tarafından izlendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 13:11 | Son Güncelleme:
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Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı üçüncü Deadpool filminin fragmanı izlenme rekoru kırdı. Fragman, ilk 24 saat içinde 365 milyon kişi tarafından izlendi.

Merakla beklenen üçüncü Deadpool filminin fragmanı Super Bowl'da yayınlandı. Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool & Wolverine filminin fragmanı yeni bir rekora imza attı.

Fragman, ilk 24 saat içinde 365 milyon kişi tarafından izlendi. Yeni Deadpool filminin fragmanı, bu sayede bir başka Marvel filminin rekorunu elinden aldı.

fragman

Spider-Man: Eve Dönüş Yok (355,5 milyon izlenme) filmini geride bırakan Deadpool &Wolverine fragmanı bir günde en çok izlenmeye ulaşan film fragmanı oldu.

FRAGMAN 2

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı Marvel evreninde ilk kez bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor.

fragman 3

Filmde Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimler yer alıyor. Film 26 Temmuz'da sinemalarda.

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