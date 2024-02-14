Deadpool & Wolverine daha vizyona girmeden rekor kırdı! 24 saatte 365 milyon kişi tarafından izlendi

Merakla beklenen üçüncü Deadpool filminin fragmanı Super Bowl'da yayınlandı. Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool & Wolverine filminin fragmanı yeni bir rekora imza attı.

Fragman, ilk 24 saat içinde 365 milyon kişi tarafından izlendi. Yeni Deadpool filminin fragmanı, bu sayede bir başka Marvel filminin rekorunu elinden aldı.

Spider-Man: Eve Dönüş Yok (355,5 milyon izlenme) filmini geride bırakan Deadpool &Wolverine fragmanı bir günde en çok izlenmeye ulaşan film fragmanı oldu.

Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı Marvel evreninde ilk kez bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor.

Filmde Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimler yer alıyor. Film 26 Temmuz'da sinemalarda.







