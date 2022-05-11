MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

11.05.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılından beri bağırsak kanseriyle mücadele eden yazar Deborah James, "veda" olarak yorumladığı bir paylaşımda bulundu. James, tüm tedavileri denediklerini ama vücudunun artık devam edemez hale geldiğini açıkladı.

Deborah James: Artık vücudum tedavi kabul etmiyor!

"You, Me And The Big C" adlı BBC Podcast yayınlarıyla tanınan sonra da 2016'dan beri mücadele ettiği bağırsak kanseri konusunda bir aktiviste dönüşen Deborah James, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla yürekleri burktu.

James, gönderisinde kendisi için artık evde bakıma geçileceğini; eşi, iki çocuğu ve tüm sevdiklerinin de yanında olacağını ifade etti.

3433958_6a68bf3e8c40a41157f80005dacfd856_640x640

"VÜCUDUM ARTIK DEVAM EDEMEZ HALE GELDİ"

Satırlarına "Asla yazmak istemediğin mesaj..." sözleriyle başlayan Deborah James, ardından da tüm tedavi yöntemlerini denediklerini ama vücudunun artık devam edemez hale geldiğini ekledi.
3433958_157c7665f8792e69b2faf4ad2ed82403_640x640

James, aktif tedavilerin bittiğini ve artık evde bakım aşamasına geçildiğini belirtti. Yazar, o süreçte de hastalıktan kaynaklanan acılarının azaltılacağından ve ailesinin de yanında bulunacağını söyledi.

3433958_3238dd3f1736962c68185aa0192e0eba_640x640

"ARTIK YÜRÜYEMİYORUM"

Ne kadar zamanının kaldığını bilmediğini belirten Deborah James, sözlerini "Yürüyemiyorum. Günlerimin çoğunu uyuyarak geçiriyorum. Bütün yenilikçi ilaçlara ya da bazı sihirli tedavilere rağmen vücudum artık devam edemiyor." satırlarıyla sürdürdü.

3433958_b2ef4098a2520ea00ab03ee5053c43d5_640x640

"İÇİMDEKİ İSYANKAR UMUT BUYDU"

James, 2016 yılından bu yana yaşadığı son Noel olacağını, 40 yaşına girdiğini, çocuklarının ortaokula başladıklarını göremeyeceğini düşündüğünü ama bu veda mesajını yazmayı asla düşünmediğini belirtti. Ünlü isim, daha sonra "Sanırım içimdeki isyankar umut buydu." ifadelerini kullandı.

"HAYATIN KEYFİNİ ÇIKARIN!" DİYE SESLENDİ

Yaşadıklarının zor olduğunu söyleyen Deborah James, öte yandan da çok büyük bir sevgiyle çevrili olduğunu satırlarına ekledi. Takipçilerine de teşekkür eden Deborah James, "Yolculuğumda hepiniz kendinize düşeni yaptınız. Pişman değilim." diye yazdı ve satırlarını "Hayatın keyfini çıkarın!" sözleriyle bitirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ece Erken'den duygusal doğum günü kutlamasıEce Erken'den duygusal doğum günü kutlaması
Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi? Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?
Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."Bomba yorum! "60 yaşında turşu..."
Anahtar Kelimeler:
kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tıp fakültesi öğrencisinin şüpheli ölümü!

Tıp fakültesi öğrencisinin şüpheli ölümü!

Verdiği cevap şaşkına çevirdi! 'Karısıyla ya her gece ya da iki günde bir...'

Verdiği cevap şaşkına çevirdi! 'Karısıyla ya her gece ya da iki günde bir...'

20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!

20 yıl önce işlenen gizemli cinayetin sırrı çözüldü!

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Trabzonspor, 'Bana lig kupası yeter' dedi!

Trabzonspor, 'Bana lig kupası yeter' dedi!

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Nebati'den konuttaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Öğrencisine aşık olan öğretmenin karısı ortadan kayboldu

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Bu düğün viral oldu! Yazı tura atarak karar verdiler

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.