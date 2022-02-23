Dedektif anne yakalatmıştı! O sapık mahalleyi terk etti, eşi ise boşanıyor

İzmir'de yaşayan Sevilay B. (32), 14 yaşındaki kızı Z.B.'ye Instagram üzerinden tacizde bulunan komşusu Ali D.'yi (32) kızıymış gibi konuşarak gönderdiği markette yakalattı. ‘Dedektif anne sapığı yakalattı’ başlığıyla gündem olan olayın yankıları sürerken, yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali D. mahalleyi terk etti. Eşi Sibel D. de iki çocuğunun babası Ali D.'ye boşanma davası açmaya karar verdi. Bu arada Sevilay B., olaydan sonra evine gelerek hakarette bulunan şüphelinin eşi Sibel D. hakkında şikâyetçi oldu.

MARKET SAHİBİ: TELAŞLI VE KAÇAR GİBİYDİ

Sabah gazetesinin haberine göre; Olayın gerçekleştiği marketin sahibi Fatih Güneş (41), "Polisler ifademi aldı. Görüntülerde yaşananları anlattım. Başka bir müşteri ile ilgilenirken şüpheli dükkâna girdi. Tedirgin tavırları vardı. Diğer müşteri gittikten sonra elindeki parayı bana doğru uzatarak, 'Bu parayı bir kız çocuğu alacak' dedi. Ben de 'Senin çocuklar mı alacak?' diye sorduğumda, 'Yok benim çocuklar değil, bir kız çocuğu alacak' cevabını verip, telaşlı ve kaçar gibi parayı bırakıp çıkıp gitti" dedi.

DEDEKTİF ANNE: BİRAZ TEDİRGİNİZ!

Olayın medyada duyulmasının ardından konuşan Sevilay B. "Yapılan haberler ardından güzel gelişmeler oldu. Market sahibinin ifadesi alındı. Sesimi duyurdunuz. Ancak biraz tedirginiz. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelinin bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Bugün bunu bana yapan, yarın bir gün başka birine de yapabilir" diye konuştu.



