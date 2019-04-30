Deep Turkish Web kanalının sahipleri tekrar tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Emre ve Erdi Kızgır’ın uyuşturucuya özendirmeleri sebebiyle tutuklanmalarına karar verildi.

Özellikle de Yılan Serdar bölümünde, çok fazla uyuşturucu vurgusu yapıldığı iddia ediliyor. Emniyet tarafından hazırlanan raporda, kanal içerisinde yer alan oyunculardan bir tanesi elindeki poşeti ağzına götürmüş ve madde kullanmış gibi hareketler yapıyordu.

Bu video, yetkililerde uyuşturucu madde kullanımına özendirme suçunun olduğu kanaatini yarattı. İki kardeş hakkında; 5 ila 10 yıl arasında tutuklama kararı çıkarıldı. Şu anda mahkemeleri devam ediyor.

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