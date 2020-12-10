Defalarca kez duyduğunuz “Alfa erkek” tanımını açıklıyoruz! Eğer hayatınızdaki kişi alfa erkekse bu özellikleri bilinmeniz de fayda var!

Kadın-erken ilişkilerinde ipleri elinde bulundurmaktan hoşlanan alfa erkekleri denildiğinde aklınıza kesinlikle maço bir modelin gelmemesi gerekir. Alfa erkekler kendilerine güvenleri yüksek ve karizmatik enerjileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Alfa erkeğin kadınları etkileyen özellikleriyle karşınızdayız...

GÜVEN ONUN İÇİN EN ÖNEMLİ DETAYDIR

Alfa erkekleri kendilerine güvendiği için karşı tarafa da güven verir. Eğer bir söz verdilerse mutlaka onu tutmak için elinden geleni yapar. Her zaman sözlerinin arkasında dururlar. Bu nedenle genellikle uzun ilişki insanı olarak bilinirler. Hatta alfa erkekle ilişkisini sürdüren kadınlar terk edilme konusunda endişe hissetmezler.

SORUMLULUK ONLARIN ÖBEK ADIDIR

Alfa erkekler sorumluluk sahibidir ve hayatında bir iş için adım attıklarında onun en iyisi olması için çabalarlar. Mücadeleden hoşlanan alfa erkekleri daha iyisi için hep özen gösterirler. Bu durum ikili ilişkilerine de yansır. Alfa erkeği ile ilişkisi olan kadınlar, onu adeta ilham kaynağı olarak görürler.

MASKULEN BİR YAPIYA SAHİPTİR

Maskulen erkek tanımı ülkemizde ne yazık ki karıştırılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Özellikle kadınlar arasında maskulen tavırlar olup olmadık yerde sert çıkışlar yapmak olarak yorumlanır. Alfa erkeğinin karakterini ortaya koyması için sertlik yapmasına gerek yoktur. Ortaya çıkan durumlara karşı sergilediği tavırla maskulen özelliklerini gün yüzüne çıkartır.