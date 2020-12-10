Defalarca kez duyduğunuz “Alfa erkek” tanımını açıklıyoruz! Eğer hayatınızdaki kişi alfa erkekse bu özellikleri bilinmeniz de fayda var!

Kadın-erken ilişkilerinde ipleri elinde bulundurmaktan hoşlanan alfa erkekleri denildiğinde aklınıza kesinlikle maço bir modelin gelmemesi gerekir. Alfa erkekler kendilerine güvenleri yüksek ve karizmatik enerjileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Alfa erkeğin kadınları etkileyen özellikleriyle karşınızdayız...
Alfa erkekleri kendilerine güvendiği için karşı tarafa da güven verir. Eğer bir söz verdilerse mutlaka onu tutmak için elinden geleni yapar. Her zaman sözlerinin arkasında dururlar. Bu nedenle genellikle uzun ilişki insanı olarak bilinirler. Hatta alfa erkekle ilişkisini sürdüren kadınlar terk edilme konusunda endişe hissetmezler.
Alfa erkekler sorumluluk sahibidir ve hayatında bir iş için adım attıklarında onun en iyisi olması için çabalarlar. Mücadeleden hoşlanan alfa erkekleri daha iyisi için hep özen gösterirler. Bu durum ikili ilişkilerine de yansır. Alfa erkeği ile ilişkisi olan kadınlar, onu adeta ilham kaynağı olarak görürler.
Maskulen erkek tanımı ülkemizde ne yazık ki karıştırılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Özellikle kadınlar arasında maskulen tavırlar olup olmadık yerde sert çıkışlar yapmak olarak yorumlanır. Alfa erkeğinin karakterini ortaya koyması için sertlik yapmasına gerek yoktur. Ortaya çıkan durumlara karşı sergilediği tavırla maskulen özelliklerini gün yüzüne çıkartır.
Alfa erkeklerlider ruhludur. Girdiği herhangi bir ortamda dikkat çekmekten ve lider olmaktan hoşlanır. Ancak ikili ilişkilerde kimi zaman liderliği partnerinin almasından da hoşlanır. Hatta çoğu durumda liderliği bıraktığını dahi söyleyebiliriz. Bu durumla gurur duyar.
Centilmen ve prensip sahibi olan alfa erkekleri duruşlarından dolayı aslında oldukça kibardır. Yeri geldiğinde romantik olmayı ve sevdiği partnerini şımartmaktan çekinmez. Hatta ona çoğu zaman kendisini değerli hissettirmek için adımlar atar.
Alfa erkekleri hayatlarının düzenini çok iyi kurdukları için başarı ve mutluluk onların hayat misyonudur. Bir alfa erkeği sevdiği partnerini mutlu etmek için kendi prensiplerinden ödün vermeden sürprizler yapmayı tercih eder.
Yeniliklere ve değişime çok hızlı bir şekilde adapte olur. Özellikle kötü olaylar için yas tutmadan sadece hayatın akışı içerisinde kendini en doğru yerde konumlandırmak için hızlı bir reaksiyon gösterirler. Asla boşuna yaşamazlar; her zaman bir uğraşıları ve amaçları vardır.
Alfa erkekleri denildiğinde aklınıza egosu yüksek insanların gelmesi oldukça normaldir. Ancak bu durum düşündüğünüzün tam tersidir. Çünkü alfa erkekleri sevgisini göstermekten çekinmezler. Hatta sadece bakışlarıyla bile bunu karşı tarafın hissetmesini sağlarlar. Partnerinin güzelliğini öven alfa erkekleri, kendilerini böyle bir insanla beraber oldukları için şanslı hissederler.
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