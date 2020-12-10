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Defalarca kez duyduğunuz “Alfa erkek” tanımını açıklıyoruz! Eğer hayatınızdaki kişi alfa erkekse bu özellikleri bilinmeniz de fayda var!

Seray Üstün Seray Üstün 10.12.2020 11:07 | Son Güncelleme:
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Defalarca kez duyduğunuz “Alfa erkek” tanımını açıklıyoruz! Eğer hayatınızdaki kişi alfa erkekse bu özellikleri bilinmeniz de fayda var!

Birçok kez alfa erkek tanımlamasıyla karşı karşıya kalmışsınızdır. Hatta erkeklerin büyük bir bölümü alfa özellikler gösterdiğini söyleyerek övünmeyi tercih eder. Alfa erkek genel olarak ‘Her şartta ve durumda nasıl davranması gerektiğini bilen erkek’ şeklinde ifade edilir. Alfa erkek konusunda bir miktarda olsa fikir sahibi olduğunuzu düşünerek bu konuyu bir daha katmerlendirmeye karar verdik. Alfa erkek nedir? Özellikleri nelerdir? İşte detayları...

Kadın-erken ilişkilerinde ipleri elinde bulundurmaktan hoşlanan alfa erkekleri denildiğinde aklınıza kesinlikle maço bir modelin gelmemesi gerekir. Alfa erkekler kendilerine güvenleri yüksek ve karizmatik enerjileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Alfa erkeğin kadınları etkileyen özellikleriyle karşınızdayız...

GÜVEN ONUN İÇİN EN ÖNEMLİ DETAYDIR

güven

Alfa erkekleri kendilerine güvendiği için karşı tarafa da güven verir. Eğer bir söz verdilerse mutlaka onu tutmak için elinden geleni yapar. Her zaman sözlerinin arkasında dururlar. Bu nedenle genellikle uzun ilişki insanı olarak bilinirler. Hatta alfa erkekle ilişkisini sürdüren kadınlar terk edilme konusunda endişe hissetmezler.

SORUMLULUK ONLARIN ÖBEK ADIDIR

sorumluluk

Alfa erkekler sorumluluk sahibidir ve hayatında bir iş için adım attıklarında onun en iyisi olması için çabalarlar. Mücadeleden hoşlanan alfa erkekleri daha iyisi için hep özen gösterirler. Bu durum ikili ilişkilerine de yansır. Alfa erkeği ile ilişkisi olan kadınlar, onu adeta ilham kaynağı olarak görürler.

MASKULEN BİR YAPIYA SAHİPTİR

maskulen

Maskulen erkek tanımı ülkemizde ne yazık ki karıştırılan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Özellikle kadınlar arasında maskulen tavırlar olup olmadık yerde sert çıkışlar yapmak olarak yorumlanır. Alfa erkeğinin karakterini ortaya koyması için sertlik yapmasına gerek yoktur. Ortaya çıkan durumlara karşı sergilediği tavırla maskulen özelliklerini gün yüzüne çıkartır.

LİDER RUHLUDUR

lider

Alfa erkeklerlider ruhludur. Girdiği herhangi bir ortamda dikkat çekmekten ve lider olmaktan hoşlanır. Ancak ikili ilişkilerde kimi zaman liderliği partnerinin almasından da hoşlanır. Hatta çoğu durumda liderliği bıraktığını dahi söyleyebiliriz. Bu durumla gurur duyar.

CENTİLMEN VE PRENSİP SAHİBİDİR

centilmen

Centilmen ve prensip sahibi olan alfa erkekleri duruşlarından dolayı aslında oldukça kibardır. Yeri geldiğinde romantik olmayı ve sevdiği partnerini şımartmaktan çekinmez. Hatta ona çoğu zaman kendisini değerli hissettirmek için adımlar atar.

MUTLU ETMEK BİRİNCİ MİSYONUDUR

mutluluk

Alfa erkekleri hayatlarının düzenini çok iyi kurdukları için başarı ve mutluluk onların hayat misyonudur. Bir alfa erkeği sevdiği partnerini mutlu etmek için kendi prensiplerinden ödün vermeden sürprizler yapmayı tercih eder.

DEĞİŞİME AÇIKTIR

değişim

Yeniliklere ve değişime çok hızlı bir şekilde adapte olur. Özellikle kötü olaylar için yas tutmadan sadece hayatın akışı içerisinde kendini en doğru yerde konumlandırmak için hızlı bir reaksiyon gösterirler. Asla boşuna yaşamazlar; her zaman bir uğraşıları ve amaçları vardır.

SEVDİĞİNİ HİSSETTİRİR

sürpriz

Alfa erkekleri denildiğinde aklınıza egosu yüksek insanların gelmesi oldukça normaldir. Ancak bu durum düşündüğünüzün tam tersidir. Çünkü alfa erkekleri sevgisini göstermekten çekinmezler. Hatta sadece bakışlarıyla bile bunu karşı tarafın hissetmesini sağlarlar. Partnerinin güzelliğini öven alfa erkekleri, kendilerini böyle bir insanla beraber oldukları için şanslı hissederler.

Söylemin büyüklüğünün yanılttığını düşünmeyin! Alfa kadını tanımına göz atmadan yeni bir ilişkiye başlamayın!Söylemin büyüklüğünün yanılttığını düşünmeyin! Alfa kadını tanımına göz atmadan yeni bir ilişkiye başlamayın!


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