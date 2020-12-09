Söylemin büyüklüğünün yanılttığını düşünmeyin! Alfa kadını tanımına göz atmadan yeni bir ilişkiye başlamayın!

“Alfa kadını” söylemi sizlerde soğuk ve daha sert bir his uyandırıyorsa ilk olarak korkmamanızı tavsiye ederiz. Aslında korkabilirsiniz ama bunu karşı tarafa belli etmemeniz oldukça önemli bir detay. Kusursuz ve hata yapmayan bir kadın tipinden bahsetmiyoruz. Sadece alfa kadınlarının çekici, karizmatik ve güçlü özelliklere sahip olduğundan söz ediyoruz. Dilerseniz alfa kadınlarının belirgin özelliklerinden başlayalım..

KARARINI ÇOK NET BİR ŞEKİLDE VERİR

Alfa kadınlarının en belirgin özelliği karar verme dürtülerinin oldukça gelişmiş olmasıdır. Klişelerden yola çıkarak “En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir” sözünü hatırlatmak istiyoruz. Alfa kadınları bir konu hakkında ne olursa olsun net bir karara sahiptir. Kimi zaman kararları konusunda hata yapsa da en azından nettir. Hayatta ‘Acaba’ sorusuyla karışık ikilemler arasında kaldığı anların sayısı oldukça azdır. Kararını verir ve hızlı bir şekilde uygular.

GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA KİMSE ELİNE SU DÖKEMEZ

Alfa kadınlarının özelliklerini yalnızca ikili ilişkilerle sınırlandırmak büyük bir haksızlık olur. Bu nedenle alfa kadınlarının iş hayatındaki istikrarını da konunun içinde değerlendirmemiz gerekir. Alfa kadınları en ufak zorlukta iş hayatından uzaklaşmayı akıllarına bile getirmezler. Hatta onlar için "kendilerini belirli bir iş kolunda benimsetmeyi başarmış" demek yerli yerinde bir tespit olur. Girişimcilik adeta kanlarında vardır. Bu nedenle onları genellikle kendi işlerinin başında görürsünüz.