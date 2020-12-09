Söylemin büyüklüğünün yanılttığını düşünmeyin! Alfa kadını tanımına göz atmadan yeni bir ilişkiye başlamayın!

“Alfa kadını” söylemi sizlerde soğuk ve daha sert bir his uyandırıyorsa ilk olarak korkmamanızı tavsiye ederiz. Aslında korkabilirsiniz ama bunu karşı tarafa belli etmemeniz oldukça önemli bir detay. Kusursuz ve hata yapmayan bir kadın tipinden bahsetmiyoruz. Sadece alfa kadınlarının çekici, karizmatik ve güçlü özelliklere sahip olduğundan söz ediyoruz. Dilerseniz alfa kadınlarının belirgin özelliklerinden başlayalım..
Alfa kadınlarının en belirgin özelliği karar verme dürtülerinin oldukça gelişmiş olmasıdır. Klişelerden yola çıkarak “En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir” sözünü hatırlatmak istiyoruz. Alfa kadınları bir konu hakkında ne olursa olsun net bir karara sahiptir. Kimi zaman kararları konusunda hata yapsa da en azından nettir. Hayatta ‘Acaba’ sorusuyla karışık ikilemler arasında kaldığı anların sayısı oldukça azdır. Kararını verir ve hızlı bir şekilde uygular.
Alfa kadınlarının özelliklerini yalnızca ikili ilişkilerle sınırlandırmak büyük bir haksızlık olur. Bu nedenle alfa kadınlarının iş hayatındaki istikrarını da konunun içinde değerlendirmemiz gerekir. Alfa kadınları en ufak zorlukta iş hayatından uzaklaşmayı akıllarına bile getirmezler. Hatta onlar için "kendilerini belirli bir iş kolunda benimsetmeyi başarmış" demek yerli yerinde bir tespit olur. Girişimcilik adeta kanlarında vardır. Bu nedenle onları genellikle kendi işlerinin başında görürsünüz.
İkili ilişkilerinde ya da iş hayatında alfa kadınlarının hiçbir zaman mağduru oynadığını göremezsiniz. Aksine tırnaklarını çıkartarak oldukça yırtıcı bir şekilde istediğini elde etmenin planlarını yapar. Kendi hayat mücadelesini verir ve her zaman ayakları yere sağlam bir şekilde basar. Çevresinden bağımsızdır ve asla bir başkasının onun işini halletmesini beklemez.
Kendilerine son derece güvenen alfa kadınları eleştiriye açıktır. Eleştirildiğinde bunu sorun etmez hatta kendinde bulunduğuna inandığı eksikleri gidermek için çaba gösterir. Bu nedenle alfa kadınları kontrol edebilecekleri erkeklerden çabuk sıkılır. Halk arasında pısırık olarak nitelendirilen bu erkek tipleri alfa kadınlarının hayatına girmeyi başaramaz. Alfa kadınları kendileri gibi güçlü erkeklerden hoşlanırlar.
Çevrenizde baskın karakterlerde olan kadınlara rastlamışsınızdır. Hatta bu kadınların birçoğunun daha maskülen özelliklere sahip olduğu dikkatinizi çekmiştir. Alfa kadınlarının başarılarının altında feminen bir duruş yer alır. Kadınsallığın zirve noktasına ulaştığı alfalarda başarılı ve çekici olmak hayat mottosu haline gelmiştir.
Alfa kadınları her zaman olaylara pozitif bakar. Olumsuz durumlarda karşılaştığında oturup sızlanmak yerine sorunun çözümüne odaklanır. Sorunu çözebileceğinden oldukça emin olan alfa kadınları bu nedenle mevcut durumla dalga geçmeyi tercih eder. Özellikle hayatında başına gelen olaylar hakkında ironi yapmayı sever.
Yeniliklere ve değişime çok hızlı bir şekilde adapte olur. Özellikle kötü olaylar için yas tutmadan sadece hayatın akışı içerisinde kendini en doğru yerde konumlandırmak için hızlı bir reaksiyon gösterir. Asla boşuna yaşamazlar; her zaman bir uğraşıları ve amaçları vardır.
İkili ilişkilerde ilk adımı atmaktan hiçbir zaman çekinmez. Eğer bir erkeğe karşı ilgi duyuyorsa onun adım atması için zaman kaybetmez. Gerekli gördüğü durumlarda teklifi dahi kendisi yapabilir.
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