Defile izlemeye böyle gitti! Katy Perry yırtık külotlu çorabının üzerine hiçbir şey giymedi... Görenler anlam veremedi

39 yaşındaki pop yıldızı Katy Perry, ünlü bir markanın defilesini izlemeye giderken görüntülendi. Ünlü ismin ilginç tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Ayak bileklerine kadar uzanan, yakası açık, büyük, siyah kadife bir palto giyen Perry, altına ise yırtık bir külotlu çorap giymeyi tercih etti.

Kombinine güneş gözlüğü ve arkaya doğru taranmış saçı ekleyen ünlü şarkıcı adeta görünümüyle herkesi şaşırttı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin ilginç tarzına sosyal medyada; 'Hayal kırıklığı', 'Bu nasıl bir kombin', 'Giyinmeyi unutmuş', 'Şaşırdılar artık', 'Çok kötü görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

'BASİT AMA ŞIK'

Katy Perry ise tarzı hakkında "Birkaç seçeneğim vardı. Çok basit, seksi ve şehvetli olmak istedim. Basit ama şık." diyerek tanımladı.







