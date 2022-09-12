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Define eş anlamlısı nedir? Define kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bazı kelimeler Eski Türkçeden döneminden beri dilimizdedir. Bazı kelimeler de farklı toplumlar ile yaşanan kültür etkileşimleri ile dilimize geçmiştir. Define kelimesi de bu kelimelerden birisidir. Arapça kökenli bir sözcük olan define kelimesi 17. yüzyıldan beri dilimizdedir. Peki, define kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Define eş anlamlısı nedir? Define kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen define sözcüğü Türk Dil Kurumunda "toprağın alt tarafına gömülen ya da saklanan değerli eşyalar ve para" olarak ifade edilmiştir. Bu kelimenin ilk kullanımı "dafina" şeklindedir. Ancak geçmişten günümüze dek yaşanılan değişimler ile beraber define olarak Türkçeleşmiştir. Define kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Köyde bulduğu define sayesinde zengin olmuştu.
  • Karayip Korsanları’nı seyrederken define avcı sahnelerinde çok heyecanlanmış, bu sahneler çok hoşuna gitmişti.
  • Son zamanlarda ilçedeki define arayışlarında büyük artış yaşanmıştır.
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Define kelimesinin eş anlamı

Definenin eş anlamlısı olan kelimelerden birisi "hazine"dir. Osmanlı döneminden beri bu sözcüğün yer aldığı pek çok tamlama vardır. Örneğin hazine-i gayb tamlaması bunlardan yalnızca birisidir. Define eş anlamlısı olan diğer kelime ise "genc" kelimesidir. Genc kelimesi de servet ve hazine anlamlarında kullanılmaktadır. Gazellerde sık sık kullanılan bu kelimenin kullanımı günümüzde azalmıştır. Define kelimesinin eş anlamı olan son kelime ise "gömü"dür.

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Definenin eş anlamı ile örnek cümleler

  • Bulduğu hazineyi devlete teslim etmişti.
  • Anneannemin evinin arka tarafında gömü olduğuna dair bir söylenti var.
  • Tüm bunları gencine saklamış, yıllardır korumuştu.
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