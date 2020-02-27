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  4. Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın bu hamlesi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın bu hamlesi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 11:37 | Son Güncelleme

Defne Samyeli, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Karaköy’de görüntülendi. Samyeli, basın mensuplarından eski aşkı Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkardığını öğrendi. Olay karşısında şoke olan Samyeli ne diyeceğini bilemedi.

Sunuculuğu bıraktıktan sonra şarkıcılığa yönelen Cem Yılmaz’ın eski aşkı Defne Samyeli ,önceki akşam yakın arkadaşlarıyla birlikte Karaköy’de görüntülendi. Yılmaz’ın kendisinden ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamasıyla büyük şaşkınlık Samyeli, Yılmaz’ın sosyal medyadan kendisini takip etmeyi bıraktığını duyunca tepkisini belli etmeden duramadı.

ŞOKE OLDU!

Dün akşam Karaköy’de bulunan bir mekandan çıkarken aracında görüntülenen Defne Samyeli, kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Samyeli muhabirin “Cem Bey sizi takipten çıktı siz hala takip ediyorsunuz?” sorusuyla afalladı. Bir an ne diyeceğini bilemeyen Samyeli, “Öyle mi benim haberim yok. Bu konuları konuşmak istemiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
defne samyeli, Cem Yılmaz,

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