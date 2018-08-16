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Defne Samyeli'den sonra bir poz da Deren Talu'dan!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2018 09:15 | Son Güncelleme

Eski manken ve sunucu Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımı olay olmuştu! Samyeli'nin ardından kızı Deren Talu da bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

Defne Samyeli'den sonra bir poz da Deren Talu'dan!

Sosyal medya dün Defne Samyeli'nin bikinili paylaşımını konuştu! 46 yaşındaki Defne Samyeli’nin bikinili fotoğrafı herkesi şaşırttı!

Yaz aylarının son günlerini kızlarıyla birlikte çıktığı Alaçatı tatilinde değerlendiren Samyeli, beyaz bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Kızı Deren’in çektiği fotoğraflarda son derece fit ve çekici görünen Defne Samyeli çok miktarda yoğun ve beğeni aldı.

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıDefne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

KIZI DEREN’DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Defne Samyeli’nin olay yaratan bikinili karelerinin ardından bu defa annesinin fotoğraflarnı çeken 21 yaşındaki Deren Talu objektif karşısına geçti ve o da bikinili bir pozunu hesabından paylaştı.

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Genç kızın annesinin hemen ardından bu tarz bir paylaşımda bulunması onu takip edenlerin; ‘Deren’den anneye nispet pozu’ şeklinde yorumlar yapmalarına neden oldu.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
anasına bak kızını al lafı bunlar için söylenmediyse namerdim
TAM MAL AİLE BUNLAR ?
Annesine bak kızını al derler ama ben annesine talibim :D
bunlar elf soyundan mı geliyor :) ?
ANASINA BAK KIZINI AL - KIZINA BAK ANASINI AL FARKETMİYOR BU KAREDE :))
Bu ekonomik şartlarda hiçbirşeyde gözüm yok bedava versen almam
manken diye dolasanlara izlettirin
al birini vur ötekine
anasına bak kızını al diye boşuna dememişler
ailede ki gene bak abi ya alın bu geni saklayın ne olur
ANASINA BAK KIZINI AL
Ana kız coştu bunlar
Allah nazarlardan korusun diyorum :)
işte budurrrrrrr
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