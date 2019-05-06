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Defne Samyeli final yapacak dizinin kadrosunda!

DİZİ HABERLERİ  | 06.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisine konuk olarak katılan ve farklı bir renk katan Defne Samyeli, final bölümüne az kala yine diziye konuk olacak.

Defne Samyeli final yapacak dizinin kadrosunda!

Star'ın üç sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizisi "İstanbullu Gelin", 31 Mayıs'ta final yapacak.

O3 Medya'nın imza attığı proje İpek Bilgin, Özcan Deniz, Aslı Enver, Salih Bademci ve Fırat Tanış gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu, Deniz Akçay'ın imza attığı senaryosu ve Zeynep Günay Tan'ın muhteşem rejisiyle seyircinin kalbinde taht kurdu.

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YENİDEN KONUK OLACAK

Büyük finale haftalar kala dizide peş peşe şok olaylar yaşanacak. Geçen sezon Garip'in (Tamer Levent) yurtdışında yaşayan eski eşki Siren rolüyle projeye renk katan Defne Samyeli'nin diziye yeniden konuk olacağı ortaya çıktı.


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