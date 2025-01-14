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Düğüne saatler kalmıştı! Gelini arayıp ayrılmak istediğini söyledi... "Gelinin sırrını kabul edemiyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.01.2025 10:58
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Sosyal medyadan paylaşılan bir düğün hikayesi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Web sitesi Sohu'nun haberine göre, damat düğüne saatler kala fikrini değiştirerek ayrılmak istediğini söyledi. Damadın gelinin önceki sevgilisiyle aynı evde yaşadığını kendisinden gizlediğini söyleyerek düğünü iptal etmeye karar verdiği dile getirildi.

Düğüne saatler kalmıştı! Gelini arayıp ayrılmak istediğini söyledi... "Gelinin sırrını kabul edemiyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de gerçekleştirilmesi planlanan bir düğün töreninden sadece saatler öncesinde tuhaf anlar yaşandı. Damat geline telefon ederek düğünü iptal etmek istediğini söyledi. İptal nedeni olarak ise gelinin kendisinden sakladığı bir sırrını öğrendiğini gösterdi. Damat telefonda "5 yıl boyunca başkasıyla birlikte yaşadın ve bunu benden sakladın. Gelinin sırrını kabul edemiyorum" ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER GECİKMEDİ

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Gelin görüntülerde gözyaşları içinde kalırken sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Damadın tavrının çok acımasız olduğunu düşünüyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun aldatma olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Damat geline neden şans vermiyor?" yorumunda bulundu.

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Express
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin düğün gelin damat
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