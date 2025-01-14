Şehrin kanalizasyon borularını kontrol eden işçiler eşi benzeri görülmemiş korkunç bir manzarayla karşılaştı! Efsane değil, gerçekmiş...

MYNET|DIŞ HABERLER Rutin bir şehir kanalizasyon borusu incelemesi sırasında Florida'nın Oviedo bölgesinde ilginç anlar yaşandı. Jam Press'in haberine göre, bir işçi ekibi yolda neden sürekli bir dizi delik oluştuğunu öğrenmek için kamerayla donatılmış bir robot gönderdi. İşçiler çok geçmeden yüzeyin altında çok daha korkunç bir şeyin gizlendiğini keşfettiler. Görüntülerde işçileri 1.5 metre uzunluğunda bir timsah karşıladı.

Görüntülerde kaydedilen bu korkunç an, büyük şehrin uzun süredir devam eden efsanesini, 1980 yapımı B filmi "Alligator"ın ilham kaynağı olan ve Drew Barrymore tarafından Steven Spielberg'in 1982 yapımı klasiği "ET" ile daha da popüler hale getirilen bilim kurgu filmini çağrıştırıyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aman tanrım bu çok korkutucu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim" yorumunu yaptı.

Diğerleri ise timsahın şehrin altındaki 75 mil uzunluğundaki yer altı borularını içeren labirent benzeri kanalizasyon sistemine nasıl girebildiğini merak etti. Oviedo şehir yetkilileri , fırtınalar sırasında su baskınlarını önlemek için kullanılan yağmur suyu havuzlarından birinden girdiğini tahmin ettiklerini söyledi.