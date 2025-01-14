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  4. Los Angeles'taki yangınlarını önceden tahmin eden meteorolog, erken uyarı sinyaliyle sosyal medyada gündem yarattı

Los Angeles'taki yangınlarını önceden tahmin eden meteorolog, erken uyarı sinyaliyle sosyal medyada gündem yarattı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.01.2025 12:13
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24 yaşındaki meteorolog Edgar McGregor, Los Angeles'taki yangınlarını önceden tahmin ederek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yüzlerce kişiye tahliye çağrısında bulunmuştu. Altadena sakinlerini Los Angeles yangınları konusunda uyararak yüzlerce kişinin hayatını kurtardığı iddia edilen McGregor, "Bunun olacağını biliyordum. Ocak ayının bunun gerçekleşeceği ay olacağını kesinlikle düşünmemiştim, ancak herkesi uyarma görevimi yaptığımı umuyorum" dedi.

Los Angeles'taki yangınlarını önceden tahmin eden meteorolog, erken uyarı sinyaliyle sosyal medyada gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER 24 yaşındaki meteorolog Edgar McGregor, 7 Ocak'ta Güney Kaliforniya'da çıkan birkaç mega yangından birkaç saat önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla tahliye çağrısında bulunmuştu. Meteorolog, toplumunu yangından önce kaçmaya çağırdığı için kahraman ilan edildi. McGregor, Facebook'tan yaptığı paylaşımında komşularını uyumamaları, çantalarını hazırlamaları ve anında tahliye olmaya hazır olmaları konusunda uyardı.

1 HAFTA ÖNCESİNDE UYARMAYA BAŞLADI

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People dergisine konuşan McGregor, yangınlardan bir hafta önce hava olayının felakete neden olabilecek yangınların habercisi olduğunu söyleyerek kendisini dinleyecek herkesi ikna etmek gibi zorlu bir göreve başladığını dile getirdi. Hava olaylarını fark edince McGregor, "30 Aralık'ta bu fırtına vurduğunda koşulların Hawaii'nin Lahaina kentindeki ve Paradise'deki koşulların aynısı olacağını biliyordum ; her ikisi de tamamen yerle bir olmuş ve her birinde yaklaşık yüz kişi ölmüştü. İnsanlara, orman yangını çıkarsa bin evin yanacağını söyledim. Bu felaket olurdu. Bu uyarının biraz abartılı olabileceğini biliyordum ama ortaya çıktı ki, bin ev kaybedilen evlerin çok çok altında. Her yerde biriken ölü ağaçlar görüyorum. Bu yüzden bunun olacağını biliyordum. Ocak ayının bunun gerçekleşeceği ay olacağını kesinlikle düşünmemiştim, ancak herkesi uyarma görevimi yaptığımı umuyorum" dedi.

"SADECE İŞİMİ YAPTIM"

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Yangınların boyutunun büyüklüğünü zihinsel olarak kavrama konusunda zorluk yaşadığını belirten McGregor, "Bunu zihinsel olarak bile kavrayamadım. Birinin hayatını kurtarmaya çalışırken yanan bir binaya girip üçüncü derece yanıklar almadım. İnsanlar onların hayatlarını kurtardığıma dair yorumlar gönderiyorlar. Kendi kendime, sadece işimi yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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yangın Los Angeles
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