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  4. Kız yurdunda skandal! Odasında herkesten habersiz doğum yaptı... Yenidoğan bebeğin cansız bedenini çöp kutusuna attı

Kız yurdunda skandal! Odasında herkesten habersiz doğum yaptı... Yenidoğan bebeğin cansız bedenini çöp kutusuna attı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.01.2025 09:27
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Tayland'ta ismi açıklanmayan bir kız yurdunda odaları temizleyen temizlik personeli şüpheli bir siyah plastik poşet keşfetti. Poşetten kan sızdığını fark eden personel poşeti açtığında karşılaştığı manzaraya inanamadı. Yeni doğmuş bir kız çocuğunun cesedini plastik bir torbaya konmuş halde buldu.

Kız yurdunda skandal! Odasında herkesten habersiz doğum yaptı... Yenidoğan bebeğin cansız bedenini çöp kutusuna attı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrindeki bir kız yurdunun odasında temizlik personeli temizlik yaptığı sırada korkunç bir deneyim yaşadı. The Thaiger gazetesinde yayınlanan bilgiye göre olaydan hemen sonra polis ekipleri olay yerine geldi. Burada yeni doğmuş bir kız çocuğunun cesedini plastik bir torbaya konmuş halde buldular.

ODADA DOĞUM YAPMIŞ

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Siyah poşetin içinden sarı bir çarşafa sarılı, göbek bağı sağlam, yeni doğmuş bir bebek cesedi çıktı. Polis soruşturması 19 yaşındaki ismi açıklanmayan genç kızın olayı itiraf ettiğini duyurdu. sabaha karşı 1 civarında canlı ve ağlayan bir bebek doğurdu. Genç anne kendini temizlemek için banyoya gitti ancak geri döndüğünde artık bebeğin sesini duyamaz hale geldi ve bebeğin öldüğünü fark etti.

KhaoSod'un haberine göre, dehşete düşen anne, çocuğunun cesedini çöp torbasına koydu. Polis kızın odasını aradı ve doğum yaparken giydiği kıyafetlerin içeride yıkanıp kurutulduğunu keşfetti. Daha sonra kız, soruşturmaya devam etmek üzere sorguya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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