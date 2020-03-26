Defne Samyeli gece 2'de bakın ne yaptı

Cem Yılmaz ile olan ilişkisiyle son zamanlarda gündem olan Defne Samyeli, koronavirüs salgınının ardından pek çok ünlü isim gibi oturduğu evinden dışarı çıkmamaya başladı. Fit vücuduyla dikkat çeken ve düzenli olarak spor yapan 48 yaşındaki Defne Samyeli, Instagram’dan yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Günlerini evinde geçiren Samyeli, gece yarısı irmik helvası yaptığı kareleri Instagram’dan paylaştı.

Defne Samyeli paylaşımına, “Corona geceleri. Talep üzerine gece yarısı irmik helvası” notunu yazdı.

