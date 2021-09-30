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Defne Samyeli güzellik sırrı sorularına yanıt verdi!

30.09.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli güzelliğinin sırrı ile ilgili sorulan sorulardan sıkıldı. Samyeli yaşlı göstermediğini söyleyerek sitem etti.

Defne Samyeli, Kuruçeşme’de bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi konuşan Samyeli heyecanlı olduğunu söyledi. Defne Samyeli, “Burada ilk defa sahne alacağım. İçim içime sığmıyor” dedi.

Yaş sorularına sitem eden Defne Samyeli, “Ben yaş sorularından sıkıldım yaşlı göstermiyorum. Kendime çok iyi bakıyorum, çok sağlıklı besleniyorum. Hayatımı denge üzerine kurdum ben. Özel kullandığım bir şey yok” diyerek güzelliğinin sırrını da verdi.

Samyeli daha önceki açıklamasında da "Güzellik takıntım yok. Cildimi korumaya çalışıyorum. Rutin şeyleri uyguluyorum. Bana göre ekstra bir şey yapmıyorum ama insanlara göre çok şey yapıyorum. Bazı şeyler alışkanlık oldu" demişti.

DEFNE SAMYELİ YAŞI

Kızları Derin ve Deren Talu ile de gündeme sık sık gelen Defne Samyeli'nin yaşı merak edildi. Defne Samyeli 49 yaşına girdi.


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Defne Samyeli Deren Talu
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