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Defne Samyeli isyan etti! 'Ahlakçılık kılıcının hedefinde...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 09:05 | Son Güncelleme

Defne Samyeli, kendisi hakkında yayınlanan ve büyük tepki çeken köşe yazısı için sessizliğini bozdu. Samyeli "geçmişinden kurtulamazsın" yazısıyla ilgili "ahlakçılık kılıcının hedefinde hep kadınlar bulunuyor" dedi.

Defne Samyeli isyan etti! 'Ahlakçılık kılıcının hedefinde...'

Hürriyet Gazetesi'nde geçtiğimiz günlerde Mehmet Üstündağ imzasıyla yayınlanan haber, kullanılan dil nedeniyle oldukça tepki çekmişti. "Geçmişinden Kurtulamazsın" başlığının atıldığı haberde ünlü şarkıcı Defne Samyeli'nin 25 sene önce Mustafa Sandal ile bir ilişki yaşadığı iddiaları ve bu iddiaların Defne Samyeli ile Cem Yılmaz ilişkisine etkisi anlatılıyordu.

Habere atılan 'Geçmişinden Kurtulamazsın' başlığı ve bir kadının açıkça yargılanması magazin dünyasındaki birçok kadın tarafından eleştirilmişti. Ayşe Özyılmazel'in verdiği tepki nedeniyle de, ünlü köşe yazarının Ali Taran ile evliliği de 9 sene sonra yeniden gündeme gelmişti.

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Bu süreçte konuyla ilgili sessiz kalan Defne Samyeli'den de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Defne Samyeli, haberle ilgili cevap ve düzeltme metninin noter aracılığıyla Hürriyet Gazetesi ve haberi yapan Mehmet Üstündağ'a iletildiğini ifade etti.

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Samyeli, erkek egemen dil ve görüş değişmedikçe kadınların basın yoluyla kamuoyunda önünde psikolojik şiddet yaşamaya devam edeceğini ifade ederek habere tepki gösteren herkese teşekkür etti.

Samyeli açıklamasında şunları ifade etti:

"Adımın yer aldığı sözümona haber vesilesiyle fikir ve duruşlarını gösteren kadın-erkek- tanıdığım-tanımadığım herkese teşekkür ederim. Bu erkek egemen dil ve görüş değişmedikçe kadınlar basın yoluyla kamuoyu nezdinde sosyal ve psikolojik şiddetin en ağırını yaşamaya devam edecek. Fikrini beyan eden Ayşe Özyılmazel'e hemen ertesi gün yapılan gibi.

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Bu vesileyle esas konuya değinelim...

Sansasyonel haber niteliğindeki konularda kadının 'aşağıda' olduğu rol paylaşımı, kadını edilgen, erkek tarafından 'seçilen', seçildiği kadar değerli bulan dil...

Sansasyonel olsun diye gündeme getirilen her hikayede erkek için 'ne yapsa hakkıdır', kadın içinse 'hak etmiştir' şeklindeki altyazı...

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Mağdur da ilan etse, zanlı da- hiç fark etmiyor- ahlakçılık kılıcının hedefinde çoğunlukla kadınların olması...

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Bir tavır koymadıkça, herhangi bir düzenden şikayetçi olmanın anlamsız olduğunu düşünenlerdenim. Peki neyi, ne kadar zamanında değiştirmeye katkısı olur bizim kişisel tavrımızın? Biz göle maya çalalım da.. Bakarsınız tutar..."


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