Defne Samyeli isyan etti! 'Ahlakçılık kılıcının hedefinde...'

Hürriyet Gazetesi'nde geçtiğimiz günlerde Mehmet Üstündağ imzasıyla yayınlanan haber, kullanılan dil nedeniyle oldukça tepki çekmişti. "Geçmişinden Kurtulamazsın" başlığının atıldığı haberde ünlü şarkıcı Defne Samyeli'nin 25 sene önce Mustafa Sandal ile bir ilişki yaşadığı iddiaları ve bu iddiaların Defne Samyeli ile Cem Yılmaz ilişkisine etkisi anlatılıyordu.

Habere atılan 'Geçmişinden Kurtulamazsın' başlığı ve bir kadının açıkça yargılanması magazin dünyasındaki birçok kadın tarafından eleştirilmişti. Ayşe Özyılmazel'in verdiği tepki nedeniyle de, ünlü köşe yazarının Ali Taran ile evliliği de 9 sene sonra yeniden gündeme gelmişti.

Bu süreçte konuyla ilgili sessiz kalan Defne Samyeli'den de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Defne Samyeli, haberle ilgili cevap ve düzeltme metninin noter aracılığıyla Hürriyet Gazetesi ve haberi yapan Mehmet Üstündağ'a iletildiğini ifade etti.

Samyeli, erkek egemen dil ve görüş değişmedikçe kadınların basın yoluyla kamuoyunda önünde psikolojik şiddet yaşamaya devam edeceğini ifade ederek habere tepki gösteren herkese teşekkür etti.