Defne Samyeli: Kalbime aynı anda iki erkek giremez

Geçtiğimiz yaz Cem Yılmaz’la aşk yaşayan Defne Samyeli, arkadaşı ile Bebek’te bir mekan çıkışı görüntülendi. Maskesiz yakalanan Samyeli 7. kez Covid-19 testi olduğunu ve kendisine çok iyi baktığını belirtti.

Sadakatsiz dizisi ile tartışma konusu olan bir erkeğin iki kadını sevebilme ihtimali konusu sorulunca “İnsanların hakkıdır veya hakkı değildir diyemem” dedi.

“Bir kadının iki erkeği sevebilir mi?” sorusuna “Bilmiyorum büyükte konuşmamak lazım. Benim kalbime aynı anda iki erkek girmez” dedi. Bu sözlerle acaba “Eski aşkına gönderme mi yapıyor?” sorularını akıllara getirdi.

