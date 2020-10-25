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Defne Samyeli: Kalbime aynı anda iki erkek giremez

25.10.2020 07:51 | Son Güncelleme:
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Defne Samyeli: Kalbime aynı anda iki erkek giremez

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla bir dönem gündeme gelen Defne Samyeli kendisine sorulan 'Sadakatsiz' sorusuna bakın ne dedi...

Geçtiğimiz yaz Cem Yılmaz’la aşk yaşayan Defne Samyeli, arkadaşı ile Bebek’te bir mekan çıkışı görüntülendi. Maskesiz yakalanan Samyeli 7. kez Covid-19 testi olduğunu ve kendisine çok iyi baktığını belirtti.

Sadakatsiz dizisi ile tartışma konusu olan bir erkeğin iki kadını sevebilme ihtimali konusu sorulunca “İnsanların hakkıdır veya hakkı değildir diyemem” dedi.

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DEFNE SAMYELİ: BENİM KALBİME AYNI ANDA İKİ ERKEK GİRMEZ Geçtiğimiz yaz Cem Yılmaz’la aşk yaşayan Defne Samyeli, arkadaşı ile Bebek’te bir mekan çıkışı görüntülendi. Maskesiz yakalanan Samyeli 7. kez Covid-19 testi olduğunu ve kendisine çok iyi baktığını belirtti. Sadakatsiz dizisi ile tartışma konusu olan bir erkeğin iki kadını sevebilme ihtimali konusu sorulunca “İnsanların hakkıdır veya hakkı değildir diyemem” dedi. “Bir kadının iki erkeği sevebilir mi?” sorusuna “Bilmiyorum büyükte konuşmamak lazım. Benim kalbime aynı anda iki erkek girmez” dedi. Bu sözlerle acaba “Eski aşkına gönderme mi yapıyor?” sorularını akıllara getirdi. Sizce bir erkek iki kadına aynı anda aşık olabilir mi? #defnesamyeli #cemyilmaz #coronavirüs #sadakatsiz

UçanKuş TV (@ucankustv)'in paylaştığı bir gönderi ()

“Bir kadının iki erkeği sevebilir mi?” sorusuna “Bilmiyorum büyükte konuşmamak lazım. Benim kalbime aynı anda iki erkek girmez” dedi. Bu sözlerle acaba “Eski aşkına gönderme mi yapıyor?” sorularını akıllara getirdi.

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