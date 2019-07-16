MAGAZİN

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 20:27 | Son Güncelleme

Eski sunucu yeni şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından program kullanarak kendisini yaşlandırdığı fotoğrafta övgüler yağdırdı.

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Instagram hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli yaşlandırılmış halinin fotoğrafına, "Yine bir sahne sonrası. Yaş kemale ereli çok olsa da hala iş yağıyor çok şükür:)) Allah vergisi sesim.. Ve tabii eskimeyen güzelliğim... Hadi bunca yıl sonra güzellik sırrımı sizlerle paylaşıyorum: Çubuk tarçın!!" ifadelerini kullandı. Samyeli'nin bu ifadelerine bazı takipçileri tepki gösterdi. Samyeli'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu kadar kendini övmene gerek var mı?" yorumunu yaptı.

defne

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