Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Instagram hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli yaşlandırılmış halinin fotoğrafına, "Yine bir sahne sonrası. Yaş kemale ereli çok olsa da hala iş yağıyor çok şükür:)) Allah vergisi sesim.. Ve tabii eskimeyen güzelliğim... Hadi bunca yıl sonra güzellik sırrımı sizlerle paylaşıyorum: Çubuk tarçın!!" ifadelerini kullandı. Samyeli'nin bu ifadelerine bazı takipçileri tepki gösterdi. Samyeli'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu kadar kendini övmene gerek var mı?" yorumunu yaptı.





