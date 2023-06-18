Defne Samyeli mi yoksa Serenay Sarıkaya mı? Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran paylaşım: "Unutamıyorum, sürekli aklımdasın"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabının hikaye kısmında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. “Unutamıyorum, sürekli aklımdasın. Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine… Niye yapıyorsun bunu, seviyor musun canımı yakmayı? Dayanamıyorum artık gel ya da git” yazılı bir görsele “Ne kadar da doğru” notunu düşen ünlü komedyen görenleri şaşırttı.

Cem Yılmaz'ın bu paylaşım ile göndermede bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Bahsi geçen paylaşım, “Kimi unutamadı?” sorusunu da akıllara getirdi.

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli 1 buçuk yıl süren aşklarını noktalamıştı.

CEM YILMAZ - DEFNE SAMYELİ İLİŞKİSİNİ BİTİREN İDDİA

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin arasına Serenay Sarıkaya'nın girdiği öne sürülmüş ve o dönem iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

SERENAY SARIKAYA İLE YAŞADIĞI AŞK 10 AY SÜRDÜ

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın birlikteliği Atina’daki tatil fotoğrafları ile ortaya çıkmıştı. Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı 10 ay kadar sürmüştü.

