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  4. Fiyatı 547 TL'ye düştü! Herschel marka bel çantasında kaçırılmayacak indirim

Fiyatı 547 TL'ye düştü! Herschel marka bel çantasında kaçırılmayacak indirim

19.06.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafif ve dayanıklı yapısıyla günlük kullanımda, spor yaparken ya da seyahatlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bel çantası arıyorsanız harika bir öneriyle karşınızdayız: Herschel'in Fifteen serisi bel çantası kısa süreliğine %36 indirimle satışta! Kaliteli materyalden üretilmiş, dayanıklılığıyla ve sade şık tasarımıyla öne çıkan bu çantaya bir şans vererek tarzınızı konuşturmaya ne dersiniz?

Fiyatı 547 TL'ye düştü! Herschel marka bel çantasında kaçırılmayacak indirim

Herschel, son dönemlerin en popüler aksesuar markalarından biri olarak biliniyor. Özellikle minimalist tasarımları ile öne çıkan Herschel, moda tutkunlarının ve fonksiyonel ürünlere önem verenlerin vazgeçilmezi haline geldi. Hem dayanıklı hem de tarz sahibi bir çanta arayışındaysanız, Herschel Bel Çantası Fifteen tam size göre! Üstelik şimdi indirimli fiyatlardan alabilirsiniz. Peki, Herschel Bel Çantası Fifteen'in öne çıkan özellikleri nedir? Hemen keşfedin!

Çok satanlarda birinci sırada: Herschel Bel Çantası Fifteen

Adsız tasarım - 2023-06-19T102450.105

Ürün özellikleri
İki litre hacme sahiptir.
Omuz askıları ayarlanabilir.
Bir fermuarlı ana bölmesi ve ön cebi bulunur.
Fermuar kapatma sisteminde metal materyal kullanılmıştır.
Ön cebinde Herschel Supply Co. logosu yer alır.
Yumuşak dokusu ile kullanım sırasında rahatlık sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kumaşı ve askı kalitesi gerçekten süper. Ama tek gözlü olması kullanımda zorluk sağlıyor. Anahtarı koyabileceğim ayrı bir göz telefon ekranımın çizilmesini önleyebilirdi. Fermuar kalitesi ve iç dizaynı güzel."

  • "Dayanıklı görünen, iyi bir kapasiteye sahip, iyi bir malzemeden yapılmış süper bir çanta ve rengi gerçekten beğendim. Süper sevimli ve işlevsel."

  • "Çok rahat, çok sevdim."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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