Fiyatı 547 TL'ye düştü! Herschel marka bel çantasında kaçırılmayacak indirim

Herschel, son dönemlerin en popüler aksesuar markalarından biri olarak biliniyor. Özellikle minimalist tasarımları ile öne çıkan Herschel, moda tutkunlarının ve fonksiyonel ürünlere önem verenlerin vazgeçilmezi haline geldi. Hem dayanıklı hem de tarz sahibi bir çanta arayışındaysanız, Herschel Bel Çantası Fifteen tam size göre! Üstelik şimdi indirimli fiyatlardan alabilirsiniz. Peki, Herschel Bel Çantası Fifteen'in öne çıkan özellikleri nedir? Hemen keşfedin!

Çok satanlarda birinci sırada: Herschel Bel Çantası Fifteen

Ürün özellikleri

İki litre hacme sahiptir.

Omuz askıları ayarlanabilir.

Bir fermuarlı ana bölmesi ve ön cebi bulunur.

Fermuar kapatma sisteminde metal materyal kullanılmıştır.

Ön cebinde Herschel Supply Co. logosu yer alır.

Yumuşak dokusu ile kullanım sırasında rahatlık sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kumaşı ve askı kalitesi gerçekten süper. Ama tek gözlü olması kullanımda zorluk sağlıyor. Anahtarı koyabileceğim ayrı bir göz telefon ekranımın çizilmesini önleyebilirdi. Fermuar kalitesi ve iç dizaynı güzel."

"Dayanıklı görünen, iyi bir kapasiteye sahip, iyi bir malzemeden yapılmış süper bir çanta ve rengi gerçekten beğendim. Süper sevimli ve işlevsel."

"Çok rahat, çok sevdim."

Bu içerik 19 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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