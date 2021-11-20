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Defne Samyeli'nin abisi Suhan Samyeli'yi gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

20.11.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin gündeminin renkli isimlerinden Defne Samyeli'nin abisi Suhan Samyeli'yi görenler şaşıp kalıyor. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Suhan Samyeli'nin, kardeşi Defne Samyeli'ye olan benzerliği dikkat çekiyor.

Defne Samyeli'nin abisi Suhan Samyeli'yi gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

49 yaşındaki Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan güzelliği ve özel hayatıyla magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Samyeli'nin gözlerden uzak yaşayan abisi Suhan Samyeli ise Defne Samyeli'ye benzerliğiyle şaşırtıyor.

Defne Samyeli, 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. olunca, kendisini Türkiye'ye tanıtma fırsatı buldu.

Defne Samyeli'nin abisini gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

Bir süre Kanal D ekranlarında ana haber sunuculuğu yapan Samyeli, 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalandı.

Defne Samyeli'nin abisini gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

Newyork'ta tedavi olan güzel, iyileşip Türkiye'ye döndükten sonra Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

Defne Samyeli'nin abisini gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

2010 yılında ATV ekranlarında seyirci karşısına geçen Samyeli, Her Şey Bambaşka isimli programı sundu. Bir süre Milliyet Gazetesi'nde yazarlık yapan Samyeli, sonrasında kariyerine yeni bir yön verdi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Samyeli, yeni işiyle çok konuşuldu.

Defne Samyeli'nin abisini gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

Samyeli'nin abisi Suhan Samyeli ise kız kardeşinin aksine kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Sühan Samyeli'nin Defne Samyeli'ye benzerliğini gören şaşırıyor.

İşte Defne Samyeli'nin tek kardeşi Sühan Samyeli:

Defne Samyeli'nin abisini gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

Defne Samyeli'nin abisini gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

Defne Samyeli'nin abisini gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

Defne Samyeli'nin abisini gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

Defne Samyeli'nin abisini gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

Defne Samyeli'nin abisini gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Defne Samyeli
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