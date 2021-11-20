Defne Samyeli'nin abisi Suhan Samyeli'yi gören şaşıp kaldı! Adeta kopyası

49 yaşındaki Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan güzelliği ve özel hayatıyla magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Samyeli'nin gözlerden uzak yaşayan abisi Suhan Samyeli ise Defne Samyeli'ye benzerliğiyle şaşırtıyor.

Defne Samyeli, 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. olunca, kendisini Türkiye'ye tanıtma fırsatı buldu.

Bir süre Kanal D ekranlarında ana haber sunuculuğu yapan Samyeli, 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalandı.

Newyork'ta tedavi olan güzel, iyileşip Türkiye'ye döndükten sonra Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

2010 yılında ATV ekranlarında seyirci karşısına geçen Samyeli, Her Şey Bambaşka isimli programı sundu. Bir süre Milliyet Gazetesi'nde yazarlık yapan Samyeli, sonrasında kariyerine yeni bir yön verdi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Samyeli, yeni işiyle çok konuşuldu.

Samyeli'nin abisi Suhan Samyeli ise kız kardeşinin aksine kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Sühan Samyeli'nin Defne Samyeli'ye benzerliğini gören şaşırıyor.

İşte Defne Samyeli'nin tek kardeşi Sühan Samyeli:



