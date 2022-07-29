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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisiyle sere serpe uzandı! "Senin gibisi yok"

29.07.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Son olarak tatilden pozlarını paylaşan Talu, bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi. Deren Talu'nun muhteşem fiziği ve güzelliği takipçilerini büyüledi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinisiyle sere serpe uzandı! "Senin gibisi yok"

Güzel sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Her paylaşımıyla takipçilerinin yüreklerini hoplatan ünlü isim, son olarak siyah bikinisiyle havuz başında sere serpe uzanarak poz verdi. Talu'nun pozuna yorum yağdı.

BİKİNİSİYLE SERE SERPE UZANDI

Her paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazanan güzel yıldız, tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Havuz başında siyah bikinisiyle uzanarak poz veren Deren Talu, muhteşem fiziği ve güzelliğiyle kasıp kavurdu.

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Talu'nun paylaşımlarına takipçilerini beğeni ve yorum yağdırdı. Takipçilerinden bazıları pozunun altına, "Senin gibisi yok" ve "Çok güzelsin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde bikini üstüyle pozlarını paylaşan Deren Talu ise, güzelliğiyle kendine hayran bırakmıştı.

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O pozlarla birçok takipçisi tarafından beğeni yağmuruna tutulan Talu fit vücuduyla dikkat çekmişti.

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bikini Defne Samyeli Deren Talu Instagram
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