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  4. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti! "Bu ne güzellik taş gibisin"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti! "Bu ne güzellik taş gibisin"

13.06.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki kızı Deren Talu, birbirinden cesur pozlarıyla hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Deren Talu, çiçekli bikinisiyle poz verdi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti! "Bu ne güzellik taş gibisin"

Yaz aylarının gelmesiyle denizin ve güneşin tadını çıkaran Deren Talu, çiçekli bikinisiyle nefes kesti. Talu'nun o pozunu görenler, Talu'yu annesi Defne Samyeli'ye benzetti.

ÇİÇEKLİ BİKİNİSİYLE NEFES KESTİ

Deren Talu, annesi gibi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Deren Talu, çiçekli bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti!

Talu'nun o pozuna, "Bu ne güzellik taş gibisin", "Annesi sandım" gibi yorumlar geldi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti!

Deren Talu stili ve pozlarıyla ön plana çıkıyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti!

Kasım 1996 doğumlu 25 yaşındaki isim, eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsünde aldı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti!

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
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