Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti! "Bu ne güzellik taş gibisin"

Yaz aylarının gelmesiyle denizin ve güneşin tadını çıkaran Deren Talu, çiçekli bikinisiyle nefes kesti. Talu'nun o pozunu görenler, Talu'yu annesi Defne Samyeli'ye benzetti.

ÇİÇEKLİ BİKİNİSİYLE NEFES KESTİ

Deren Talu, annesi gibi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Deren Talu, çiçekli bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı.

Talu'nun o pozuna, "Bu ne güzellik taş gibisin", "Annesi sandım" gibi yorumlar geldi.

Deren Talu stili ve pozlarıyla ön plana çıkıyor.

Kasım 1996 doğumlu 25 yaşındaki isim, eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsünde aldı.





