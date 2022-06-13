Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu çiçekli bikinisiyle nefes kesti! "Bu ne güzellik taş gibisin"

Yaz aylarının gelmesiyle denizin ve güneşin tadını çıkaran Deren Talu, çiçekli bikinisiyle nefes kesti. Talu'nun o pozunu görenler, Talu'yu annesi Defne Samyeli'ye benzetti.
Deren Talu, annesi gibi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Deren Talu, çiçekli bikinisiyle takipçilerinden tam not aldı.
Talu'nun o pozuna, "Bu ne güzellik taş gibisin", "Annesi sandım" gibi yorumlar geldi.
Deren Talu stili ve pozlarıyla ön plana çıkıyor.
Kasım 1996 doğumlu 25 yaşındaki isim, eğitimini Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsünde aldı.
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