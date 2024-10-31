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  4. Defne Samyeli'nin kızları Deren ile Derin Talu kardeşler Cadılar Bayramı partisinde! Biri şeytan oldu biri kara melek... Sosyal medya onları konuştu

Defne Samyeli'nin kızları Deren ile Derin Talu kardeşler Cadılar Bayramı partisinde! Biri şeytan oldu biri kara melek... Sosyal medya onları konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.10.2024 11:28
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Her adımı, her açıklaması ve her paylaşımı olay olan Defne Samyeli'nin kızları Deren ile Derin Talu kardeşler bu defa Cadılar Bayramı partisindeki tarzları ile sosyal medyayı salladı. Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlenen partiye katılan Talu kardeşlerden biri şeytan biri kara melek kostümü giydi. Talu kardeşlere sosyal medyada yorum yağdı.

Defne Samyeli'nin kızları Deren ile Derin Talu kardeşler Cadılar Bayramı partisinde! Biri şeytan oldu biri kara melek... Sosyal medya onları konuştu

Beyoğlu'ndaki bir otelde Cadılar Bayramı partisi düzenlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızları Deren ile Derin Talu kardeşler de katıldı.

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Deren Talu geceye siyahlar içerisinde tülden kara melek kostümü ile katılırken Derin Talu ise kırmızılar içerisinde tülden şeytan kostümü ile katıldı.

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Partiden ablası Deren Talu ile birlikte çıkan Derin Talu, yüzünü kıyafetiyle uyumlu olan kırmızı yelpazesiyle kapatmaya çalıştı. Partiye katılanlar arasında yer alan şarkıcı Edis ise otomobilini otelin önüne çağırdı fakat basın mensuplarını fark edince geri gönderdi.

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TEPKİ YAĞDI

Deren ile Derin Talu kardeşlerin Cadılar Bayramı partisindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Talu kardeşlere; 'çok saçma', 'edep gruptan ayrıldı', 'Bayram falan hikaye. Fantezi işte', 'boş işler' gibi tepkiler yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu
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