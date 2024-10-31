Spor kıyafetlerin içinde kendini havalı hissedenler Puma'da %60'a varan indirimler başladı

Sporda, arkadaş buluşmasında, alışverişte, yolculukta önceliğiniz rahatlık ve tercihiniz spor giyimse doğru yerdesiniz. Spor giyim tutkunlarının favori markalarından biri olan Puma'nın sporu ve tarzı bir arada yaşamayı sevenler için ürettiği en havalı parçalarında %60'a varan indirimler başladı. Her zaman gelmeyecek bu fırsatın detaylarını öğrenmek için acele edin, detaylar aşağıda...

1. Puma Extent NITRO Concrete Jungle Sneaker

Teknoloji ve estetiğin mükemmel uyumunu sunan Puma Extent NITRO Concrete Jungle Sneaker, darbe emici NITRO dolgusu sayesinde her adımda ultra performans sunar. Hafifliği ile öne çıkan bu ayakkabının üst kısmı, daha iyi bir gelecek için en az %20 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir. Günlük ve spor kombinlerin altına uyum sağlayan bu ayakkabıya bir şans vermeye ne dersiniz?

2. Puma EvoStripe Fz Hoodie

Tam fermuarlı olan bu hoodie, rahat bir kesime sahip olmasıyla öne çıkar ve genellikle antrenman öncesi veya sonrası giyilmek üzere tercih edilir. %77 pamuk ve %23 polyester kumaş yapısına sahip ürün, EvoStripe teknolojisi sayesinde ekstra esneklik ve konfor sağlar. Aynı zamanda teri vücuttan uzaklaştırarak kuru ve serin kalmanızı destekler. Şık tasarımı ve kaliteli malzemeleri ile Puma EvoStripe Fz Hoodie spor yaparken hem rahat etmenize hem de şık görünmenize yardımcı olur.

3. Puma Kadın Deviate Nitro 2 WNS Koşu Ayakkabısı

Puma'nın koşu koleksiyonunun öne çıkan ayakkabı modellerinden biri olan Deviate Nitro 2 WNS; koşu performansını artırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Şık tasarımıyla dikkat çeken model, yüksek performans ve konfor sunmayı hedefler. Nitro Foam orta tabanı, hafiflik ve yumuşaklık sağlarken enerji dönüşümü ve geri tepme özelliği sayesinde koşu sırasında daha efektif bir adım atmanıza yardımcı olur. Ayrıca ayak bileğine destek sağlayan ve stabilite sunan yapısı koşu esnasında daha rahat bir deneyim yaşamanıza imkan tanır.

4. Puma Better Polyball Puffer Günlük Mont

Günlük kullanım için tasarlanmış Puma Better Polyball Puffer Mont, hafif ve su geçirmez özelliklere sahip olup soğuk havalarda sizi sıcak tutmaya yardımcı olur. Ayrıca elastik manşet ve bel kısımlarıyla daha iyi bir uyum sağlar. Outdoor aktiviteleri, spor ve günlük kullanım için ideal olan bu mont, rahat ve şık bir görünüm sunar.

5. Puma Üniseks Axis Spor Ayakkabı

Puma'nın spor ayakkabı koleksiyonunun en havalı serilerinden biri olan Axis; genellikle koşu ve egzersiz yaparken kullanılmaya uygun. Dayanıklı ve esnek yapısı sayesinde ayak konforunu önceler ve ekstra destek sağlar. Aynı zamanda hafif ve nefes alabilen malzemelerden üretilen bu model, ayakların rahat etmesini sağlar.

6. Puma EVOSTRIPE Erkek Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt

Kapüşonlu tasarımı ve fermuar detayıyla şık ve spor bir görünüm sunan Puma EVOSTRIPE Erkek Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt, spor aktiviteler sırasında hareket özgürlüğü sağlar. Ayrıca sıcak tutma özelliği sayesinde soğuk havalarda kullanım için uygundur. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu ürün, şıklığı ve işlevselliği bir arada arayan erkekler için idealdir.

7. Puma Fit Eversculpt Mesh Fashion Hw 7/8 Tayt

Puma'nın fitness ve spor koleksiyonundan bu tayt, yüksek bel kesimiyle ve 7/8 boyuyla genellikle antrenman ve egzersiz yaparken tercih edilen bir model. Eversculpt özelliği sayesinde vücudu şekillendirici bir etkiye sahip olan bu tayt, kullanıcının hareket özgürlüğünü kısıtlamaz ve rahat bir giyim deneyimi sunar. Ayrıca külotlu çorap şeklinde tasarlanmış olup üniseks olarak her cinsiyetten sporcular tarafından tercih edilebilir.

8. Puma Buzz Backpack Sırt Çantası

Spor aktiviteleri veya seyahatlerde tercih edilebilecek Puma'nın bu çanta modeli, geniş ana bölmesi ve farklı bölmeleri sayesinde eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanıza olanak tanır. Ayarlanabilir askıları ve bel destekli yapısıyla da kullanımı oldukça konforludur.

9. Puma ESSENTIALS No. 2 Logo Şapka

Basit ve şık tasarımıyla dikkat çeken Puma ESSENTIALS No. 2 Logo Şapka, spor ve sokak tarzıyla uyumlu bir görünüm sağlar. Ayarlanabilir askıları sayesinde herkese uygun şekilde boyutlandırılabilir. Hava alabilen ve dayanıklı malzemelerden üretilen bu şapka konforlu ve uzun ömürlü bir kullanım sunar.

10. Puma BMW MMS Cüzdan

Puma'nın BMW Motorsport işbirliği koleksiyonundan bir cüzdan olan bu ürün, genellikle erkekler tarafından tercih ediliyor. Siyah renkte ve kompakt bir tasarıma sahip olan ürün, pek çok kart ve nakit para için saklama bölümleri bulunduruyor. Şık ve fonksiyonel bir aksesuar olarak değerlendirilen bu cüzdan, spor otomobil tutkunları ve Puma severler için özel bir hediye olabilir.

Bu içerik 31 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.