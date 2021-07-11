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Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu: Kıyafetim mütevaziydi

11.07.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Mezuniyette tercih ettiği kıyafetle dikkat çeken Derin Talu eleştirilere yanıt verdi.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu: Kıyafetim mütevaziydi

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Mezuniyetinden kareler paylaşan Derin Talu'nun kıyafeti sosyal medyada gündem olmuştu.

Kep atan 17 yaşındaki Derin Talu'nun derin yırtmaçlı mezuniyet kıyafetinin eleştiri alması sonrası Talu'ya kıyafeti soruldu. Derin Talu ve ablası Deren Talu alışverişte görüntülendi.

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu şimdi de mezuniyet gecesi için tercih ettiği kıyafetle gündemdeDefne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu şimdi de mezuniyet gecesi için tercih ettiği kıyafetle gündemde

Derin Talu iddialı kıyafetinin sorulması üzerine "Bence çok mütevazıydı" yorumunda bulundu.

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Kalçasına kadar olan yırtmaçlı elbise giyen Derin Talu birçok sosyal medya kullanıcısından yaşına uygun giyinmediği yönünde eleştiri almıştı.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu
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