Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu: Kıyafetim mütevaziydi

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, liseden mezun oldu. Mezuniyetinden kareler paylaşan Derin Talu'nun kıyafeti sosyal medyada gündem olmuştu.
Kep atan 17 yaşındaki Derin Talu'nun derin yırtmaçlı mezuniyet kıyafetinin eleştiri alması sonrası Talu'ya kıyafeti soruldu. Derin Talu ve ablası Deren Talu alışverişte görüntülendi.
Derin Talu iddialı kıyafetinin sorulması üzerine "Bence çok mütevazıydı" yorumunda bulundu.
Kalçasına kadar olan yırtmaçlı elbise giyen Derin Talu birçok sosyal medya kullanıcısından yaşına uygun giyinmediği yönünde eleştiri almıştı.
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