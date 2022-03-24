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Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti! "Gerçek mi?"

24.03.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Defne Samyeli son zamanlarda özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Samyeli'nin Instagram'da verdiği dekolteli pozlar oldukça konuşuluyor.

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti! "Gerçek mi?"

Tarzı, açıklamaları, kariyeriyle sıklıkla konuşulan Defne Samyeli, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yırtmaçlı ve sırt dekolteli kırmızı elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, takipçilerinin beğenisini topladı.

SIRT DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU

49 yaşındaki ünlü isim Defne Samyeli, fiziğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

Instagram hesabından sık sık dekolteli pozlarını paylaşan Samyeli oldukça konuşuluyor.

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!
Yırtmaçlı ve sırt dekolteli pozuyla dikkat çeken Samyeli'nin o pozuna 14 bin beğeni geldi. Samyeli'nin Instagram hesabında 864 bin takipçisi bulunuyor.

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

Geçtiğimiz günlerde mini ve göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay olan Samyeli'ye takipçileri, "Gerçek mi?", "Muhteşem kelimesi sönük kalır", "41 kere maşallah" yorumları yapıldı.

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

Defne Samyeli'nin Deren ve Derin Talu adında iki tane kızı bulunuyor.

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

Adı bir zamanlar Hakan Sabancı ile anılan Derin Talu'nun Instagram pozu dikkat çekmiş ve o poza, "Bu tarz senin canım.", "Yine göz alıcısın.", "Bu pozun amacı ne olabilir?" tarzında yorumlar gelmişti.

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!
Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti!

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