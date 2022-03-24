Defne Samyeli'nin sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti! "Gerçek mi?"

Tarzı, açıklamaları, kariyeriyle sıklıkla konuşulan Defne Samyeli, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yırtmaçlı ve sırt dekolteli kırmızı elbisesiyle poz veren Defne Samyeli, takipçilerinin beğenisini topladı.

SIRT DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU

49 yaşındaki ünlü isim Defne Samyeli, fiziğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram hesabından sık sık dekolteli pozlarını paylaşan Samyeli oldukça konuşuluyor.



Yırtmaçlı ve sırt dekolteli pozuyla dikkat çeken Samyeli'nin o pozuna 14 bin beğeni geldi. Samyeli'nin Instagram hesabında 864 bin takipçisi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde mini ve göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay olan Samyeli'ye takipçileri, "Gerçek mi?", "Muhteşem kelimesi sönük kalır", "41 kere maşallah" yorumları yapıldı.

Defne Samyeli'nin Deren ve Derin Talu adında iki tane kızı bulunuyor.

Adı bir zamanlar Hakan Sabancı ile anılan Derin Talu'nun Instagram pozu dikkat çekmiş ve o poza, "Bu tarz senin canım.", "Yine göz alıcısın.", "Bu pozun amacı ne olabilir?" tarzında yorumlar gelmişti.









