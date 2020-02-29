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Defne Samyeli'nin yeni komedyeni!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 10:31 | Son Güncelleme

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığını öğrenince 'Konduramadım' açıklamasını yapmıştı. Ünlü komedyenden ayrıldıktan sonra aşk hayatında sessizliğe bürünen Defne Samyeli geçtiğimiz gün kafaları karıştırdı.

Defne Samyeli'nin yeni komedyeni!

Samyeli, bankacılığı bırakıp komedyenliğe geçiş yapan Kaan Sekban ve bir bayan arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi. Emirgan’da bir mekanda objektiflerimize takılan Defne Samyeli bir süre sonra Kaan Sekban’la baş başa kaldı.

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Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, saatlerce Sekban’la oturan Samyeli mekan çıkışında ayrı ayrı araçlarla görüntü vermekten kaçmaya çalıştı.

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Trafikte kalan Samyeli habercilerin ‘Beyefendi kimdi? Neden panik yaptınız?’ sorularına, “Aaa tanımıyor musunuz? Beyefendi çok ünlü bir bankacı” diyerek cevap verdi. Bir hayli panik olan Samyeli gaza basarak gözlerden uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
defne samyeli, kaan sekban,

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