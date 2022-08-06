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Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı! İzleyiciler çığlığı bastı

06.08.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli, konserinde yaptığı hareketle hayranlarını şaşkına uğrattı. Samyeli, sahnede eteğini çıkarıp atınca ardından konuklar çığlık çığlığa bağırdı.

Defne Samyeli, spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyerek bu alanlardaki yeteneklerini de gözler önüne serdi. Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Samyeli, bir mekanda sahne aldı. Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli'nin konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Konserin bir kısmında eteğini çıkaran ünlü şarkıcıyı izlemeye gelenler şaşkına döndü.

İZLEYİCİLER ÇIĞLIĞI BASTI!

Uzun yırtmaçlı etekle sahneye çıkan Samyeli daha sonra "Bu etek ayağıma dolanıyor. Hafiflemem lazım" diyerek eteğini çıkarıp attı. Hayranları Samyeli'nin bu sürprizi sonrası şaşkınlıklarını çığlık atarak ifade etti.

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Defne Samyeli
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