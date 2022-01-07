Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz'ın çapkınlığı sorulunca...

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli geçtiğimiz akşam kameralara yakalandı. Bebeköy'de görüntülenen Defne Samyeli ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

Defne Samyeli'ye bu sırada Cem Yılmaz sorusu geldi. Netflix’te de yayınlanan “Diamond Elite Platinum Plus” isimli şovuyla gündemde olan Cem Yılmaz ile ilgili soru eski sevgiliyi rahatsız etti.

Samyeli Cem Yılmaz'ın çapkınlığıyla ilgili soru karşısında "İzlemedim ama bana niye sorduğunuzu da anlamadım. Kendisine sorabilirsiniz, benimle ilgisi yok" yanıtını verdi.

