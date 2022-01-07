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Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz'ın çapkınlığı sorulunca...

07.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te şovu yayınlanan Cem Yılmaz günlerdir gündemde. Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli'ye hep bu şov hem de ünlü komedyenin çapkınlığı soruldu. Defne Samyeli ise sorudan rahatsız olarak "Bana neden soruyorsunuz?" yanıtını verdi.

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli geçtiğimiz akşam kameralara yakalandı. Bebeköy'de görüntülenen Defne Samyeli ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

Defne Samyeli'ye bu sırada Cem Yılmaz sorusu geldi. Netflix’te de yayınlanan “Diamond Elite Platinum Plus” isimli şovuyla gündemde olan Cem Yılmaz ile ilgili soru eski sevgiliyi rahatsız etti.

Samyeli Cem Yılmaz'ın çapkınlığıyla ilgili soru karşısında "İzlemedim ama bana niye sorduğunuzu da anlamadım. Kendisine sorabilirsiniz, benimle ilgisi yok" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Defne Samyeli
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