Defne Samyeli'ye Serenay Sarıkaya soruldu! 'Bu nereden çıktı?'

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sıkışan trafikte, karşısında basın mensuplarını gören Samyeli, ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadı.

Defne Samyeli'ye, kızı Deren Talu'nun Serenay Sarıkaya'nın sosyal sorumluluk projesinde yer aldığı bir şampuan firmasının bu yıl farklı bir proje için yapılan teklifte birlikte yer almak istemediği iddiaları soruldu.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Samyeli, konuyla ilgili "Bu nereden çıktı! Yapmayın arkadaşlar. Bunların bir parçası değiliz biz" açıklamasını yaptı.

Defne Samyeli, ardından hızla aracı ile oradan ayrıldı.