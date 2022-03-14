Değeri dudak uçuklattı! Hamile kalınca eşine öyle bir hediye verdi ki...

Kelantanlı 19 yaşındaki müstakbel anne adayı Anes Ayuni Osman, hamile kaldıktan sonra eşine verdiği hediyeyle sosyal medyanın bir anda gündemine yerleşti. Kuala Lumpur’daki bir araba galerisine eşinin gözlerini bağlayarak getiren kadın, kocasına hediye olarak kırmızı bir fiyonkla sarılı turkuaz rengi Huracan Evo modelinde bir Lamgorghini seçti. Karısının hediyesini gördükten sonra büyük bir şaşkınlık geçiren koca gözyaşlarına boğuldu ve cömert hediyesi için eşine teşekkür etmek adına ona sarıldı.

“100 GÜN BOYUNCA YANIMDA DURMAK ZORUNDA”

Genç anne adayı, "Evlendiğimizden beri mutluluğumuz hiç kesintiye uğramadı, özellikle hamileliğim boyunca (eşim) bana çok iyi baktı. Fedakarlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bu Lamborghini'yi hediye ediyorum çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum" ifadesini kullandı.

Kelantan’daki geleneğe göre eşinin 100 gün boyunca yanında kalmak zorunda olduğunu belirten genç kadın, “Kocamın sadece yanımda olmasını değil aynı zamanda bebeğe gece gündüz bakmasını bekliyorum. Çünkü sezeryanla doğum yapma ihtimalim çok yüksek ve bu benim için biraz acı verici olacak” dedi.



