Değeri tam 60 milyon dolar! Böyle tahrip edildi... Açıklamalardan sonra Trump protestoculardan nasibini aldı

Donald Trump'ın İskoçya’daki golf sahası, Filistin yanlısı protestocular tarafından hedef alındı.

İskoçya'daki Turnberry'den gelen fotoğraflarda, binaların kırmızı boyayla boyandığı görülüyor. Sahanın en prestijli deliklerinden birkaçı, protesto grubu Palestine Action tarafından kazılırken, bir yeşil alana 3 metre yüksekliğinde harflerle 'Gazze satılık değildir' yazıldı.

Bu tepki, Trump'ın Gazze Şeridi'ni “ele geçirme” ve şatafatlı bir turizm merkezine dönüştürme planlarını ortaya koyduğu “Ortadoğu Rivierası” önerisini ortaya koymasının ardından geldi.

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Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Palestine Action grubu, “Trump Gazze'ye kendi mülkü gibi davranmaya çalışırken, kendi mülkünün de elinin altında olduğunu bilmelidir” diye yazdı.

Trump'ın planı, Gazze'nin iki milyonluk nüfusunu zorla yerinden edeceği gerekçesiyle küresel çapta eleştirildi. İngiliz Daily Mail gazetesine göre ABD'li eleştirmenler Trump’ın vizyonunun ülkeyi potansiyel olarak “kanlı bir işgalci güç” rolüne sürükleyip sürüklemeyeceği konusunda şüpheli yaklaşıyor.

60 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Trump, Turnberry'yi 2014 yılında Dubai merkezli bir şirketten 60 milyon dolara satın almış, daha sonra ismini “Trump Turnberry” olarak değiştirmiş ve kapsamlı bir yenileme çalışması yapmıştı.

ABD Başkanının ayrıca Aberdeen'in kuzeyinde, o zamana kadar korunan kum tepecikleri üzerine sıfırdan inşa edilen bir golf sahası daha bulunuyor.