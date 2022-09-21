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Değerlendirmek eş anlamlısı nedir? Değerlendirmek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

20.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı sözcükler dilimizde kelime çeşitliliğini arttırır. Anlamları aynı veya yakın, benzer olan kelimeler anlamdaş yani eş anlamlı kelimelerdir. Farkında olmadan hayatımızın birçok alanında aynı sözcüğü birkaç farklı şekilde telaffuz ederiz. Değerlendirmek kelimesi de bunlardan biridir. Günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız değerlendirmek kelimesi, eş anlamlısı olan kelimelerden birisidir. Peki, değerlendirmek kelimesinin eş anlamı nedir?

Değerlendirmek eş anlamlısı nedir? Değerlendirmek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Farklı yazılıp okunan ancak benzer veya aynı anlama gelen kelimeler eş anlamlılık gösterir. Farklı kültür ve coğrafi konumun etkisiyle dilimizde farklı yazılan ama benzer anlamlara gelen kelimeler türemiştir. Bu kelimeler bir cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilir ve cümlenin anlamsal yapısını bozmadan aynı durumu açıklar. Konuşma ve yazı dilini çeşitlendirir. Dilimizde oldukça yer edinmiş eş anlamlılık gösteren kelimelerden bir tanesi de "değerlendirmek" kelimesidir.

Dilimizde "bir şeyin özünü, nitelik ve niceliğini belirlemek, kıymetlendirmek" anlamlarına gelen değerlendirmek kelimesinin kökü " değer-" fiilidir. Değerlendirmenin Türk Dil Kurumuna göre tanımı şu şekildedir:

  • Bir şeyi yerinde ve yararlı bir yolda kullanmak.
  • Değer kazandırmak, kıymetlendirmek.
  • Değer biçmek.
  • Bir şeyin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirlemek
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Değerlendirmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Değerlendirmenin eş anlamlısı kelimeler birden fazladır. Değerlendirmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Kıymetlendirmek
  • Gitmek
  • Görmek
  • Kullanmak
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Değerlendirmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir ?

  • Ahmet öğretmenin verdiği kitabı okuyup çok çalıştığı için tahtaya kalktığında kitabı kullanmakta hiç zorlanmadı.
  • Anneannem yaşanmışlığı olan eşyaları kıymetlendirirken her zaman çok iyi düşünüp karar vermemizi öğütlerdi.
  • Arkadaşının doğum günü için Ankara'dan Samsun'a kadar gelmesi onu çok duygulandırmış, gözünde çok kıymetlendirmişti.
  • Doğaya ve canlılara zararımızın çok fazla olduğunun bilincinde olan gençler için atıkları geri dönüşümlü kullanmak için bir yarışma düzenledik.
  • Yeni taşındığımız evimizin salonu için yeni koltuk takımı aldık, ustalar bugün yerin uygun olduğunu görmek için gelecek.
  • Bu iş hoşuma gitmedi, çok iyi durmuyor.
  • Görüyorum ki bu eşyalar odaya hiç uymamış.
  • Kalan parasını her ay mutlaka yatırım araçlarında kullanıyor ve geleceğe yatırım yapmaya çalışıyordu.
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