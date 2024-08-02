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Değişimiyle gündemdeydi! Rober Hatemo yüzüne yaptırdığı işlemi açık açık anlattı! Görenler inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 08:25
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Dillere pelesenk olan şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo son dönemde değişimiyle gündemde. 'Yenilendim' diyen ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ünlü şarkıcı bu defa yüzüne yaptırdığı işlemi açık açık anlattı ve değişimini gözler önüne serdi.

MYNET-'Esmer' adlı ilk albümünü 1997'de piyasaya süren; 'Senden Çok Var', 'Tanrım' ve 'Çiçeğim' gibi hitlere imza atan Rober Hatemo, şimdilerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Uzun zamandır ortalarda olmayan ancak son dönemde değişimiyle dikkat çeken Rober Hatemo son halini 'Yenilendim' diyerek sık sık paylaşıyor.

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YÜZÜNE YAPTIRDIĞI İŞLEMİ ANLATTI

Ünlü şarkıcı son olarak yüzüne yaptırdığı işlemi anlatarak değişimini gözler önüne serdi. Yüzünü yakından çeken Hatemo 'Yüzüme kök hücre yaptırdım da ona bakıyorum bence çok güzel oldu. Bu arada öyle çocuk pipisi, sünnet derisi filan yapmadım. Kendi hücrelerimden kan aldılar. Güzel oldu ama' ifadelerini kullandı.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının son haline sosyal medyada; 'Sana ne olmuş?', 'Efsane geri dönmüş', 'Tanıyamadım', 'Bu başka biri' gibi yorumlar yapıldı.

HATEMO

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Rober Hatemo
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