Değişimiyle gündemdeydi! Yonca Evcimik havuzun içinde poz verdi! 'Fedon'a rakip mi geliyor?'

Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel, Sallayalım Dünyayı, 8.15 Vapuru ve Son Baharda Geleceğim gibi dillere pelesenk olan şarkılara imza atan Yonca Evcimik son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

Geçtiğimiz ay bebek kordonundan kök hücre yaptırdığını açıklayan Yonca Evcimik şimdi de havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Havuzun içerisinde poz veren Yonca Evcimik pozlarına ise 'Yan bebeğim yan' ve 'karpuz denize, Yonca havuza düştüyse yaz gelmiştir' notlarını düştü. Evcimik'in bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Bodrum güneşi güzele parlamış', 'Harika görünüyorsun', 'Yine çok güzel', 'Yaşlanıyor bu kadın', 'Fedon'a rakip mi geliyor?' gibi yorumlar yapıldı.