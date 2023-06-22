Değişimiyle herkesi şaşırtmıştı! Sevda Demirel yaptırdığı dövme yüzünden ölümden döndü

Eski manken ve sunucu Sevda Demirel, hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı Sevda Demirel 23 yıl önce katıldığı bir yayında oyuncu Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen" diyerek tokat atmış ve bu hareketi ile uzun süre magazin kamuoyunu meşgul etmişti.

Şimdilerde yaptırdığı estetikler ile gündemde olan Sevda Demirel, ölümden döndü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla kötü haberi duyurdu.

Demirel, paylaşımında '' Dövmeden kaptığım enfeksiyondan dolayı yedi gün çok ağır tedavi gördüm. Ölümden döndüm arkadaşlar. Hayatımın en zorlu süreciydi. Bugün annemin yemeklerini yemek ve dizinde uyumak dünyalara bedel, inanın.'' diye belirtti.

Ardından ise bir hafta önce hastane odasında çekildiği bir fotoğrafını ''Bir hafta önceki halim'' notuyla paylaştı.

